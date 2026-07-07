«Арарат-Армения» обыграл «Ригу» в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов

Хозяева владели мячом 56% времени и нанесли 13 ударов по воротам, из которых 4 пришлись в створ. «Рига» била чаще — 14 раз, однако точность подвела гостей: лишь 8 попыток оказались в створе. По угловым в матче зафиксировано равенство 5:5, что позволило сыграть ставке на тотал меньше 10,5 с коэффициентом 1,88. Арбитр показал две желтые карточки, обе — игрокам гостей, а на тотал меньше 4,5 предупреждений букмекеры давали 1,93.