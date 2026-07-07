«Арарат-Армения» обыграл «Ригу» в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов

Первый тайм обошелся без забитых мячей, однако перед самым перерывом защитник «Арарат-Армении» Александрос Малис получил травму и покинул поле, уступив место Бруну Рикарду Вальдесу Вилсону.
Счет в матче был открыт на 63-й минуте. Полузащитник Хьюго Оливейра воспользовался передачей Карена Мурадяна и точным ударом вывел хозяев вперед. Положение гостей осложнилось на 72-й минуте, когда голкипер «Риги» Френкс Давидс Оролс получил прямую красную карточку. Тренерскому штабу латвийского клуба пришлось проводить вынужденную замену: поле покинул Раки Ауани, а в игру вступил вратарь Кришьянис Звиедрис.
На 86-й минуте армянский коллектив упрочил преимущество. Нападающий Карлос Энрике Франса Фрейреш, незадолго до этого вышедший на замену, реализовал передачу Эдгара Григоряна. До финального свистка счет не изменился, что позволило «Арарат-Армении» создать комфортный задел перед ответной встречей.
Котировка на итоговые 2:0 в пользу хозяев поля доходила до 11,00. Шансы команд на успех перед началом игры оценивались как сопоставимые: на победу «Арарат-Армении» букмекеры давали коэффициент 2,60, на ничейный исход — 3,30, а на триумф «Риги» — 2,70.
Поставить на тотал меньше 2,5 можно было за 1,82, а ставка на то, что хотя бы одна команда не забьет, зашла с коэффициентом 1,98. Победа «Арарат-Армении» с форой (-1,5) принесла игрокам выигрыш с котировкой 5,30.
Хозяева владели мячом 56% времени и нанесли 13 ударов по воротам, из которых 4 пришлись в створ. «Рига» била чаще — 14 раз, однако точность подвела гостей: лишь 8 попыток оказались в створе. По угловым в матче зафиксировано равенство 5:5, что позволило сыграть ставке на тотал меньше 10,5 с коэффициентом 1,88. Арбитр показал две желтые карточки, обе — игрокам гостей, а на тотал меньше 4,5 предупреждений букмекеры давали 1,93.
Следующий очный поединок команд в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 14 июля в 20:00 мск в Риге. Латвийский клуб перед этим также проведет встречу ⅛ финала Кубка страны против «Leevon» 10 июля.