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«Жальгирис Каунас» и «Дрита» не выявили победителя в первом матче Лиги чемпионов

Встреча квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла на стадионе «им. С. Дариаус и С. Гиренас» в Каунасе. Итоговый счет матча — 1:1.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева завладели преимуществом на 24-й минуте. Полузащитник Амин Бенчаиб получил передачу, за которую отвечал защитник Рокас Лекятас, и отправил мяч в сетку. Клуб «Дрита» отыгрался в концовке второго тайма. На 82-й минуте нападающий Блерим Красники воспользовался пасом Рэдди Овуки и установил окончательный счет.

Арбитр предупредил четверых футболистов. В составе «Жальгириса» желтые карточки получили защитник Жорис Габриэль Муташи на 2-й минуте, Бенчаиб на 53-й и Антон Толордава на 88-й минуте. У гостей судья показал предупреждение полузащитнику Блертону Шехи на 58-й минуте. На 66-й минуте литовский клуб провел тройную ротацию: на поле вышли полузащитник Викинтас Сливка, Харис Кадрич и Носа Иёбоса Эдокполор.

Ничья со счетом 1:1 котировалась у букмекеров за 6,00. Перед стартом встречи шансы команд на успех были неравными. Поставить на победу литовского клуба можно было за 1,81, а ничейный исход оценивался в 3,45. Успех гостей шел в линии за 4,60.

Ставка на «обе забьют — да» принесла выигрыш с коэффициентом 1,95. Тотал меньше 2,5 гола букмекеры принимали за 1,85, а фора (+1,5) на гостей сыграла с коэффициентом 1,35.

По данным статистики, хозяева владели мячом 57% времени. Игроки обеих команд нанесли по 8 ударов, при этом «Жальгирис» 4 раза попал в створ, а гости — дважды. Соперники подали по 4 угловых, в результате чего сыграл тотал меньше 9,5 с коэффициентом 1,80. Судья зафиксировал 4 желтые карточки, что привело к победе ставки на тотал меньше 4,5 с котировкой 1,85. Всего арбитр показал три предупреждения игрокам хозяев и одно — футболисту гостей.

Следующую игру «Жальгирис Каунас» проведет 11 июля против «Паневежиса» в Первом Дивизионе. Ответная встреча против «Дриты» в Лиге чемпионов назначена на 14 июля в 21:00 мск.