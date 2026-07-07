«Жальгирис Каунас» и «Дрита» не выявили победителя в первом матче Лиги чемпионов

По данным статистики, хозяева владели мячом 57% времени. Игроки обеих команд нанесли по 8 ударов, при этом «Жальгирис» 4 раза попал в створ, а гости — дважды. Соперники подали по 4 угловых, в результате чего сыграл тотал меньше 9,5 с коэффициентом 1,80. Судья зафиксировал 4 желтые карточки, что привело к победе ставки на тотал меньше 4,5 с котировкой 1,85. Всего арбитр показал три предупреждения игрокам хозяев и одно — футболисту гостей.