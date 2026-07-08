«Кайрат» вырвал победу у «Сутьески» в матче Лиги чемпионов

Первый тайм завершился без забитых мячей, а основные события развернулись в концовке поединка.
Счет был открыт на 76-й минуте — бразильский защитник хозяев Лукас Энрике да Силва отличился после передачи нападающего Исмаила Бекболата. Гости смогли отыграться на 90-й минуте благодаря точному удару нападающего Марко Мрвалевича, которому ассистировал полузащитник Дени Хочко. Однако уже на 3-й добавленной минуте форвард Марк Гуал вновь вывел казахстанский клуб вперед, установив окончательный результат. Вторую голевую передачу в этой встрече записал на свой счет Бекболат.
Арбитр показал в матче четыре желтые карточки. У гостей предупреждения получили полузащитник Йован Чадженович, защитник Алекса Голубович и вышедший на замену Александар Больевич. В составе хозяев единственную карточку в первом тайме получил полузащитник Дамир Касабулат.
Букмекеры считали хозяев явными фаворитами встречи: на победу «Кайрата» предлагали коэффициент 1,19, ничья оценивалась в 7,20, а на успех «Сутьески» давали 13,00. В матче зашли ставки с высокими котировками — на точный счет 2:1 в пользу алматинцев можно было поставить за 9,50.
Тотал больше 2,5 в этом поединке букмекеры предлагали за 1,57, а на то, что обе команды забьют, можно было поставить с коэффициентом 1,90. Также сыграла ставка на победу «Кайрата» с форой (0), которая до игры оценивалась в 1,15.
По статистике хозяева владели мячом 64% игрового времени, нанесли 14 ударов по воротам и 4 раза попали в створ. На тотал угловых больше 7,5 букмекеры давали 1,85 — команды в общей сложности подали 8 корнеров (7 у «Кайрата» и 1 у «Сутьески»). По желтым карточкам сыграл тотал меньше 4,5 за 1,90: судья применил санкции к футболистам 4 раза.
«Кайрат» одержал 5-ю победу подряд во всех турнирах, учитывая данные о форме команды. Ответный матч между соперниками в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 15 июля в 22:00 мск. Клубы вновь встретятся на поле «Сутьески».
Рафаэль Уразбахтин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти