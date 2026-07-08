«Кайрат» вырвал победу у «Сутьески» в матче Лиги чемпионов

Тотал больше 2,5 в этом поединке букмекеры предлагали за 1,57, а на то, что обе команды забьют, можно было поставить с коэффициентом 1,90. Также сыграла ставка на победу «Кайрата» с форой (0), которая до игры оценивалась в 1,15.