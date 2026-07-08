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«Зира» разгромила «Торпедо Кутаиси» в квалификации Лиги конференций

Матч квалификации Лиги конференций прошел на стадионе «Mehdi Huseynzade Stadium» в Сумгаите и завершился уверенной победой «Зиры» со счетом 3:0.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева поля владели преимуществом на протяжении всей встречи и забили один мяч в первом тайме и два — во втором.

Счет был открыт на 33-й минуте, когда защитник Руан воспользовался передачей Кисмета Алиева. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, нападающий Давид Волкови удвоил преимущество азербайджанского клуба. Окончательный результат на 63-й минуте установил Руан, который реализовал пенальти и оформил дубль в этом матче.

Перед началом игры букмекеры отдавали предпочтение хозяевам поля. На победу «Зиры» предлагался коэффициент 1,65, ничья оценивалась в 3,95, а на успех гостей из Кутаиси можно было поставить за 5,20.

«Зира» доминировала по статистическим показателям: команда владела мячом 55% времени и нанесла 17 ударов (10 в створ), в то время как «Торпедо» ответило лишь 6 ударами, из которых только один пришелся в створ ворот. Хозяева подали 9 угловых против 3 у гостей. Арбитр показал шесть желтых карточек: две игрокам «Зиры» (Гиорги Папунашвили и Кисмет Алиев) и четыре футболистам грузинского клуба. К предупрежденным в составе гостей относятся Лука Куправа, Дато Букия, Ото Гошадзе и Мохамед Шериф.

Ответная встреча между командами запланирована на 16 июля. Матч пройдет в Кутаиси на поле «Торпедо» и начнется в 19:00 мск.