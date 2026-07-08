«Зира» разгромила «Торпедо Кутаиси» в квалификации Лиги конференций

«Зира» доминировала по статистическим показателям: команда владела мячом 55% времени и нанесла 17 ударов (10 в створ), в то время как «Торпедо» ответило лишь 6 ударами, из которых только один пришелся в створ ворот. Хозяева подали 9 угловых против 3 у гостей. Арбитр показал шесть желтых карточек: две игрокам «Зиры» (Гиорги Папунашвили и Кисмет Алиев) и четыре футболистам грузинского клуба. К предупрежденным в составе гостей относятся Лука Куправа, Дато Букия, Ото Гошадзе и Мохамед Шериф.