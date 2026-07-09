«МЛ Витебск» проиграл «Университате» в первом матче квалификации ЛЧ

БУДАПЕШТ, 8 июля. /ТАСС/. Белорусский «МЛ Витебск» проиграл румынской «Университате» со счетом 1:4 в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Венгрии.
У победителей голами отметились Штефан Байарам (4-я минута), Ассад Аль-Хамлави (24, 44 — оба с пенальти) и Стивен Нсимба (90+4). В составе белорусской команды отличился Валерий Громыко (20). Ответная игра пройдет 15 июля. Для выхода в основную часть Лиги чемпионов нужно пройти четыре раунда квалификации.
Ранее ТАСС сообщал, что в конце июня российский тренер Магомед Адиев расторг контракт с «МЛ Витебск», по версии его стороны, в связи с «виновными действиями клуба». В клубе же сообщили, что специалист был уволен за прогул без уважительных причин.
Белорусские клубы проводят матчи в международных турнирах на нейтральных полях.
Александр Шагойко
Филипе Коэльо
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