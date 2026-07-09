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«МЛ Витебск» проиграл «Университате» в первом матче квалификации ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу румынской команды.

Источник: sport5.by

БУДАПЕШТ, 8 июля. /ТАСС/. Белорусский «МЛ Витебск» проиграл румынской «Университате» со счетом 1:4 в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Венгрии.

У победителей голами отметились Штефан Байарам (4-я минута), Ассад Аль-Хамлави (24, 44 — оба с пенальти) и Стивен Нсимба (90+4). В составе белорусской команды отличился Валерий Громыко (20). Ответная игра пройдет 15 июля. Для выхода в основную часть Лиги чемпионов нужно пройти четыре раунда квалификации.

Ранее ТАСС сообщал, что в конце июня российский тренер Магомед Адиев расторг контракт с «МЛ Витебск», по версии его стороны, в связи с «виновными действиями клуба». В клубе же сообщили, что специалист был уволен за прогул без уважительных причин.

Белорусские клубы проводят матчи в международных турнирах на нейтральных полях.

МЛ Витебск
1:4
Первый тайм: 0:0
Университатя Кр
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд
8.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Александр Шагойко
Филипе Коэльо
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти