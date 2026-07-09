«Карабах» разгромил «Вестри» в первом матче квалификации Лиги Европы

«Карабах» тотально владел преимуществом: 74% времени против 26% у исландского клуба. Азербайджанская команда нанесла 19 ударов (6 в створ), тогда как гости ответили лишь одним выстрелом мимо ворот. Хозяева подали 9 угловых, в то время как «Вестри» не исполнил ни одного корнера — ставка на тотал угловых меньше 9,5 прошла за 1,95. По желтым карточкам (0:1) сыграл тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,60.