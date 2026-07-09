«Карабах» разгромил «Вестри» в первом матче квалификации Лиги Европы

Хозяева открыли счет на 30-й минуте — нападающий З. Саво отличился после передачи нападающего Алексея Кащука. Под занавес первого тайма «Карабах» удвоил преимущество. Гол на 2-й добавленной минуте забил нападающий А. Зубир. Во втором тайме тренерский штаб азербайджанского клуба провел серию замен, одна из которых сработала на 86-й минуте. Вышедший со скамейки нападающий Р. Сифас установил окончательный счет встречи, воспользовавшись голевой передачей Саво.
На точный счет 3:0 в пользу «Карабаха» букмекеры давали коэффициент 6,00. Хозяева считались безоговорочными фаворитами встречи: на их победу предлагали поставить за 1,03, ничья оценивалась в 15,00, а триумф «Вестри» шел с котировкой 40,00.
Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,40, а на исход «обе забьют — нет» давали 1,45. Победа «Карабаха» с форой (-2,5) принесла бы выигрыш с коэффициентом 1,75.
«Карабах» тотально владел преимуществом: 74% времени против 26% у исландского клуба. Азербайджанская команда нанесла 19 ударов (6 в створ), тогда как гости ответили лишь одним выстрелом мимо ворот. Хозяева подали 9 угловых, в то время как «Вестри» не исполнил ни одного корнера — ставка на тотал угловых меньше 9,5 прошла за 1,95. По желтым карточкам (0:1) сыграл тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,60.
Ответная встреча команд в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы запланирована на 16 июля. Матч начнется в 23:00 мск.
Гурбан Гурбанов
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