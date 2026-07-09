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«Алашкерт» и «Елимай» разошлись миром в матче Лиги Конференций

Встреча квалификационного раунда Лиги Конференций между армянским «Алашкертом» и казахстанским «Елимаем» завершилась со счетом 1:1. Игра прошла на стадионе «Футбольная академия Еревана» в Ереване.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый тайм прошел без забитых мячей, но запомнился обилием предупреждений в самой концовке. На 4-й добавленной минуте к первой половине встречи судья показал три желтые карточки: защитнику гостей Срахинье Танасьевичу, а также игрокам хозяев Эдгару Пилояну и Карену Налбандяну.

Счет в матче был открыт на 60-й минуте. Защитник «Елимая» Арсен Аширбек воспользовался передачей нападающего Ивана Свиридова и вывел гостей вперед. «Алашкерт» сумел отыграться в концовке встречи. На 86-й минуте защитник Давит Тертерян восстановил равновесие после голевого паса Налбандяна.

В составе «Елимая» весь матч на поле провел российский голкипер Иван Коновалов. Еще один россиянин, защитник «Алашкерта» Ярослав Матюхин, попал в заявку на игру, но остался на скамье запасных.

Перед началом встречи букмекеры считали армянский клуб фаворитом. На победу «Алашкерта» предлагался коэффициент 2,09, ничья оценивалась в 3,25, а триумф «Елимая» шел за 3,80. Котировка на итоговый точный счет 1:1 составила 6,00.

Ничья принесла успех тем, кто ставил на «обе забьют — да» с коэффициентом 1,95. Также сыграл тотал меньше 2,5, на который принимали ставки за 1,60. Победа футболистов из Семея с форой (+1,5) котировалась за 1,18.

По статистическим показателям хозяева превзошли соперника: владение мячом составило 54% против 46% у гостей, а по ударам «Алашкерт» был впереди — 17 против 13 (в створ — 3:2). По угловым также зафиксировано преимущество армянского клуба — 11:5, что позволило зайти ставке на тотал больше 9,5 с коэффициентом 1,92. Арбитр показал шесть желтых карточек (две хозяевам и четыре гостям), в результате чего сыграл тотал больше 4,5 за 1,87.

Следующий матч «Алашкерт» проведет снова против «Елимая» в рамках квалификации Лиги Конференций, встреча запланирована на 16 июля в 18:00 мск. Казахстанский клуб до этого успеет сыграть в Премьер Лиге против «Атырау», игра состоится 12 июля в 12:00 мск.

Алашкерт
1:1
Первый тайм: 0:0
Елимай
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
9.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Alashkert Stadium
Главные тренеры
Андрей Карпович
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти