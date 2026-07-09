«Алашкерт» и «Елимай» разошлись миром в матче Лиги Конференций

По статистическим показателям хозяева превзошли соперника: владение мячом составило 54% против 46% у гостей, а по ударам «Алашкерт» был впереди — 17 против 13 (в створ — 3:2). По угловым также зафиксировано преимущество армянского клуба — 11:5, что позволило зайти ставке на тотал больше 9,5 с коэффициентом 1,92. Арбитр показал шесть желтых карточек (две хозяевам и четыре гостям), в результате чего сыграл тотал больше 4,5 за 1,87.