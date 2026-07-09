«Алашкерт» и «Елимай» разошлись миром в матче Лиги Конференций

Первый тайм прошел без забитых мячей, но запомнился обилием предупреждений в самой концовке. На 4-й добавленной минуте к первой половине встречи судья показал три желтые карточки: защитнику гостей Срахинье Танасьевичу, а также игрокам хозяев Эдгару Пилояну и Карену Налбандяну.
Счет в матче был открыт на 60-й минуте. Защитник «Елимая» Арсен Аширбек воспользовался передачей нападающего Ивана Свиридова и вывел гостей вперед. «Алашкерт» сумел отыграться в концовке встречи. На 86-й минуте защитник Давит Тертерян восстановил равновесие после голевого паса Налбандяна.
В составе «Елимая» весь матч на поле провел российский голкипер Иван Коновалов. Еще один россиянин, защитник «Алашкерта» Ярослав Матюхин, попал в заявку на игру, но остался на скамье запасных.
Перед началом встречи букмекеры считали армянский клуб фаворитом. На победу «Алашкерта» предлагался коэффициент 2,09, ничья оценивалась в 3,25, а триумф «Елимая» шел за 3,80. Котировка на итоговый точный счет 1:1 составила 6,00.
Ничья принесла успех тем, кто ставил на «обе забьют — да» с коэффициентом 1,95. Также сыграл тотал меньше 2,5, на который принимали ставки за 1,60. Победа футболистов из Семея с форой (+1,5) котировалась за 1,18.
По статистическим показателям хозяева превзошли соперника: владение мячом составило 54% против 46% у гостей, а по ударам «Алашкерт» был впереди — 17 против 13 (в створ — 3:2). По угловым также зафиксировано преимущество армянского клуба — 11:5, что позволило зайти ставке на тотал больше 9,5 с коэффициентом 1,92. Арбитр показал шесть желтых карточек (две хозяевам и четыре гостям), в результате чего сыграл тотал больше 4,5 за 1,87.
Следующий матч «Алашкерт» проведет снова против «Елимая» в рамках квалификации Лиги Конференций, встреча запланирована на 16 июля в 18:00 мск. Казахстанский клуб до этого успеет сыграть в Премьер Лиге против «Атырау», игра состоится 12 июля в 12:00 мск.
Андрей Карпович
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