«Шериф» и «НК Алюминий» не выявили победителя в матче Лиги Европы

Первый тайм прошел без забитых мячей, а арбитр добавил к нему три минуты. Сразу после перерыва, на 46-й минуте, полузащитник гостей Матич Врбанец получил желтую карточку. Спустя две минуты предупреждением отметили защитника хозяев Бурама Фомбу. Во второй половине встречи тренеры провели серию замен: у «Шерифа» на поле появились Владимир Фратя, Сапата и Зе Хуго, а гости выпустили Беде Амарачи Осуджи, Хануса Сёренсена, Петара Петришко и Домена Зайшека. На 2-й добавленной минуте ко второму тайму желтую карточку получил вышедший на замену нападающий хозяев Зе Хуго.