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«Шериф» и «НК Алюминий» не выявили победителя в матче Лиги Европы

«Шериф» и словенский «НК Алюминий» разошлись миром в матче квалификации Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Большая спортивная арена» в Тирасполе и завершилась со счетом 0:0.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Несмотря на значительное игровое преимущество хозяев, распечатать ворота соперника командам не удалось.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а арбитр добавил к нему три минуты. Сразу после перерыва, на 46-й минуте, полузащитник гостей Матич Врбанец получил желтую карточку. Спустя две минуты предупреждением отметили защитника хозяев Бурама Фомбу. Во второй половине встречи тренеры провели серию замен: у «Шерифа» на поле появились Владимир Фратя, Сапата и Зе Хуго, а гости выпустили Беде Амарачи Осуджи, Хануса Сёренсена, Петара Петришко и Домена Зайшека. На 2-й добавленной минуте ко второму тайму желтую карточку получил вышедший на замену нападающий хозяев Зе Хуго.

Котировка на итоговые 0:0 между молдавским и словенским клубами доходила до 12,00. Перед началом встречи «Шериф» считался явным фаворитом — на его победу предлагали 1,33, ничья оценивалась в 4,90, а на успех «НК Алюминий» можно было поставить за 9,60.

Тотал меньше 2,5 букмекеры принимали с коэффициентом 2,15, а на то, что хотя бы одна из команд не забьет, давали 1,65. Нулевая ничья принесла успех тем, кто ставил на тотал меньше 1,5, — эта линия шла за 4,20.

Хозяева владели мячом 63% игрового времени, нанесли 21 удар по воротам (9 в створ) против 9 ударов (2 в створ) у гостей. По угловым сыграл тотал меньше 11,5 за 1,85 — команды подали 7 и 4 корнера соответственно. Судья зафиксировал 3 желтые карточки при общем тотале 3,5 с коэффициентом 2,05 на меньше.

Следующий матч «Шериф» проведет в рамках внутреннего чемпионата против «Зимбру» 12 июля в 20:00 мск. Ответная игра Лиги Европы против «НК Алюминий» запланирована на 16 июля в 21:00 мск.

Шериф
0:0
Первый тайм: 0:0
Алюминий
Футбол, Лига Европы, 1-й отборочный раунд
9.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Sheriff Arena
Главные тренеры
Юрий Гура
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти