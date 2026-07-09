«Пюник» разгромил «Марсакслокк» в гостевом матче Лиги Конференций с голом Коваленко

«Пюник» полностью доминировал на поле, владея мячом 56% времени и нанеся 16 ударов по воротам (8 в створ) против 3 ударов (1 в створ) у мальтийцев. По угловым команды показали равный результат — 4:4, что привело к выигрышу ставки на тотал меньше 9,5 за 1,90. По желтым карточкам победили хозяева (2:0) — этот исход позволил зайти ставке на тотал меньше 2,5 предупреждений с коэффициентом 2,10.