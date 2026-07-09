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«Пюник» разгромил «Марсакслокк» в гостевом матче Лиги Конференций с голом Коваленко

Армянский «Пюник» одержал уверенную победу над мальтийским «Марсакслокком» в первом матче квалификации Лиги Конференций. Встреча прошла на стадионе «Стадион Сентенари МФА» в Аттарде и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте полузащитник хозяев Дж. Корбалан получил предупреждение, а следом арбитр назначил пенальти в ворота «Марсакслокка». Нападающий Момо Янсане уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар на 42-й минуте. В начале второй половины встречи гости укрепили преимущество — на 52-й минуте отличился нападающий Артак Дашян, которому ассистировал Янсане.

Окончательный результат на 66-й минуте установил российский полузащитник Михаил Коваленко. Он воспользовался передачей вышедшего на замену Иасонаса Пикиса и отправил третий мяч в сетку ворот соперника. В оставшееся время хозяева не смогли отыграть ни одного мяча, отметившись лишь желтой карточкой Николая Муската на 4-й добавленной минуте ко второму тайму.

Российский легионер «Пюника» Михаил Коваленко вышел на поле в стартовом составе и провел 70 минут, после чего его заменил Роберт Дарбинян. Коваленко стал автором третьего гола своей команды. Другой россиянин в составе ереванского клуба — нападающий Даниил Куликов — отыграл весь матч с первых минут.

На точный счет 0:3 в пользу гостей букмекеры предлагали коэффициент 17,00. Перед началом встречи «Пюник» считался фаворитом: на его победу давали 2,02, тогда как успех хозяев оценивался в 3,80, а ничья — в 3,40.

Ставка на тотал больше 2,5 гола прошла с коэффициентом 2,10. При этом сыграл исход «обе забьют — нет», на который можно было поставить за 1,85. Также принесла успех ставка на победу гостей с форой (-2,5), котировка на которую составляла 8,50.

«Пюник» полностью доминировал на поле, владея мячом 56% времени и нанеся 16 ударов по воротам (8 в створ) против 3 ударов (1 в створ) у мальтийцев. По угловым команды показали равный результат — 4:4, что привело к выигрышу ставки на тотал меньше 9,5 за 1,90. По желтым карточкам победили хозяева (2:0) — этот исход позволил зайти ставке на тотал меньше 2,5 предупреждений с коэффициентом 2,10.

Ответная игра между этими командами запланирована на 16 июля. Победитель противостояния определится в Ереване, матч начнется в 19:00 мск.

Марсакслокк
0:3
Первый тайм: 0:0
Пюник
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
9.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Хибернианс
Главные тренеры
Артак Осеян
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти