«Пюник» разгромил «Марсакслокк» в гостевом матче Лиги Конференций с голом Коваленко

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте полузащитник хозяев Дж. Корбалан получил предупреждение, а следом арбитр назначил пенальти в ворота «Марсакслокка». Нападающий Момо Янсане уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар на 42-й минуте. В начале второй половины встречи гости укрепили преимущество — на 52-й минуте отличился нападающий Артак Дашян, которому ассистировал Янсане.
Окончательный результат на 66-й минуте установил российский полузащитник Михаил Коваленко. Он воспользовался передачей вышедшего на замену Иасонаса Пикиса и отправил третий мяч в сетку ворот соперника. В оставшееся время хозяева не смогли отыграть ни одного мяча, отметившись лишь желтой карточкой Николая Муската на 4-й добавленной минуте ко второму тайму.
Российский легионер «Пюника» Михаил Коваленко вышел на поле в стартовом составе и провел 70 минут, после чего его заменил Роберт Дарбинян. Коваленко стал автором третьего гола своей команды. Другой россиянин в составе ереванского клуба — нападающий Даниил Куликов — отыграл весь матч с первых минут.
На точный счет 0:3 в пользу гостей букмекеры предлагали коэффициент 17,00. Перед началом встречи «Пюник» считался фаворитом: на его победу давали 2,02, тогда как успех хозяев оценивался в 3,80, а ничья — в 3,40.
Ставка на тотал больше 2,5 гола прошла с коэффициентом 2,10. При этом сыграл исход «обе забьют — нет», на который можно было поставить за 1,85. Также принесла успех ставка на победу гостей с форой (-2,5), котировка на которую составляла 8,50.
«Пюник» полностью доминировал на поле, владея мячом 56% времени и нанеся 16 ударов по воротам (8 в створ) против 3 ударов (1 в створ) у мальтийцев. По угловым команды показали равный результат — 4:4, что привело к выигрышу ставки на тотал меньше 9,5 за 1,90. По желтым карточкам победили хозяева (2:0) — этот исход позволил зайти ставке на тотал меньше 2,5 предупреждений с коэффициентом 2,10.
Ответная игра между этими командами запланирована на 16 июля. Победитель противостояния определится в Ереване, матч начнется в 19:00 мск.
Артак Осеян
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
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