«Вележ» вырвал ничью в матче квалификации Лиги конференций против «Милсами»

Первый тайм прошел без забитых мячей. На 54-й минуте нападающий К. Калабатама получил передачу и точным ударом открыл счет и вывел «Милсами» вперед. Хозяева восстановили равновесие в самой концовке встречи. На 2-й добавленной минуте ко второму тайму нападающий Леонид Игнатов воспользовался пасом Махира Бешича и отправил мяч в сетку.