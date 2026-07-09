«Вележ» вырвал ничью в матче квалификации Лиги конференций против «Милсами»

Клуб из Боснии и Герцеговины ушел от поражения на последних минутах.
Первый тайм прошел без забитых мячей. На 54-й минуте нападающий К. Калабатама получил передачу и точным ударом открыл счет и вывел «Милсами» вперед. Хозяева восстановили равновесие в самой концовке встречи. На 2-й добавленной минуте ко второму тайму нападающий Леонид Игнатов воспользовался пасом Махира Бешича и отправил мяч в сетку.
Перед игрой букмекеры считали «Вележ» фаворитом. На победу хозяев давали коэффициент 1,89, ничья оценивалась в 3,45, а на успех гостей можно было поставить за 4,30.
Владение мячом распределилось в пропорции 62% на 38% в пользу боснийского клуба. Хозяева нанесли 8 ударов (4 в створ), гости ответили 9 попытками (3 в створ). «Вележ» подал 9 угловых, тогда как молдавский коллектив исполнил 2 корнера. Судья показал семь желтых карточек: четыре предупреждения получили игроки хозяев, а три — футболисты «Милсами».
Следующий матч «Вележ» проведет 16 июля против того же соперника в рамках Лиги конференций. «Милсами» 12 июля в 20:00 мск встретится с клубом «Дачия Буюкань» в Суперлиге.
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