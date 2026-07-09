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«Динамо» Киев сыграло вничью с «Университатей» в матче квалификации Лиги Европы

Киевское «Динамо» разошлось миром с «Университатей» в рамках квалификации Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша) и завершилась со счетом 0:0.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый тайм прошел без забитых мячей. На 61-й минуте в составе хозяев произошла замена: полузащитник Виталий Буяльский вышел вместо Александра Пихаленка. Через четыре минуты тренерский штаб гостей выпустил на поле Адамса Фрайдея, который сменил нападающего Укасса Менди.

На 71-й минуте судья показал первую в матче желтую карточку полузащитнику гостей Мухамаду Драмме. Спустя две минуты в составе «Университати» на поле вышел Алибек Алиев вместо Иссуфа Макалу. На 84-й минуте Драмме сменил Педро Нуно Пиньо. Под занавес встречи в составе киевлян нападающий Назар Волошин уступил место Элайдже Олувашоле Огундане.

Букемекеры в этой встрече отдавали предпочтение киевскому клубу. Коэффициент на победу «Динамо» составлял 1,42, ничья оценивалась в 4,70, а поставить на успех гостей предлагали за 7,00.

Хозяева владели мячом 63% времени против 37% у соперника. Динамовцы нанесли 25 ударов (7 в створ), гости ответили 4 ударами (1 в створ). По угловым преимущество также осталось за киевским клубом — 10:4. За весь матч арбитр зафиксировал только одну желтую карточку у футболиста гостевой команды.

Киевское «Динамо» 10 июля в 13:30 мск проведет матч против команды «Радомиак Радом». «Университатя» 16 июля в 20:30 мск снова встретится с «Динамо» Киев.

Динамо К
0:0
Первый тайм: 0:0
Университатя Кл
Футбол, Лига Европы, 1-й отборочный раунд
9.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Арена Люблин
Главные тренеры
Игорь Костюк
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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