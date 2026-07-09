«Динамо» Киев сыграло вничью с «Университатей» в матче квалификации Лиги Европы

Хозяева владели мячом 63% времени против 37% у соперника. Динамовцы нанесли 25 ударов (7 в створ), гости ответили 4 ударами (1 в створ). По угловым преимущество также осталось за киевским клубом — 10:4. За весь матч арбитр зафиксировал только одну желтую карточку у футболиста гостевой команды.