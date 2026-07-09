«Динамо» Тбилиси обыграло «ЮС Мондорф-ле-Бен» в матче квалификации Лиги конференций

Гости открыли счет на 2-й минуте. Нападающий Алгассиме Ба реализовал передачу полузащитника Ники Нинуа. На 19-й минуте динамовцы удвоили преимущество. Нападающий Мате Вацадзе отличился после еще одного результативного паса Нинуа. Хозяева поля смогли сократить отставание во втором тайме. На 71-й минуте нападающий Хатим Фар забил единственный мяч люксембургского коллектива.
Судья показал в основное время три желтые карточки. В составе хозяев предупреждения получили защитник Жак-Антуан Пеллетье и Жан-Поль Кумби, который появился на поле во втором тайме. У гостей желтую карточку получил защитник Парис Псалтис.
Котировка на итоговые 2:1 в пользу грузинского клуба доходила до 8,50. Букмекеры считали гостей фаворитами встречи: на победу «Динамо» предлагали 1,88, ничья оценивалась в 3,55, а поставить на успех «ЮС Мондорф-ле-Бен» можно было за 4,20.
Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,85, на «обе забьют — да» давали 1,82, а ставка на победу «Динамо» с форой (0) шла за 1,45.
Хозяева владели мячом 48% игрового времени, нанесли 16 ударов и 6 раз попали в створ. Гости совершили 11 ударов, 3 из которых оказались точными, при 52% владения мячом. Общий тотал угловых меньше 10,5 оценивался в 1,85 — клубы подали 4 и 6 корнеров соответственно. По карточкам сыграл тотал меньше 4,5 за 1,95: за весь матч арбитр показал три предупреждения.
Следующая встреча между этими командами в Лиге конференций пройдет 16 июля в Тбилиси. Начало матча запланировано на 20:00 мск.
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти