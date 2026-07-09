«Динамо» Тбилиси обыграло «ЮС Мондорф-ле-Бен» в матче квалификации Лиги конференций

Хозяева владели мячом 48% игрового времени, нанесли 16 ударов и 6 раз попали в створ. Гости совершили 11 ударов, 3 из которых оказались точными, при 52% владения мячом. Общий тотал угловых меньше 10,5 оценивался в 1,85 — клубы подали 4 и 6 корнеров соответственно. По карточкам сыграл тотал меньше 4,5 за 1,95: за весь матч арбитр показал три предупреждения.