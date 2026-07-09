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«Динамо» Тбилиси обыграло «ЮС Мондорф-ле-Бен» в матче квалификации Лиги конференций

Матч квалификации Лиги конференций прошел на стадионе «Ашиль Аммерель» в Люксембурге и завершился победой гостей со счетом 2:1. Клуб из Грузии обеспечил себе преимущество по ходу первого тайма, забив два безответных мяча.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Гости открыли счет на 2-й минуте. Нападающий Алгассиме Ба реализовал передачу полузащитника Ники Нинуа. На 19-й минуте динамовцы удвоили преимущество. Нападающий Мате Вацадзе отличился после еще одного результативного паса Нинуа. Хозяева поля смогли сократить отставание во втором тайме. На 71-й минуте нападающий Хатим Фар забил единственный мяч люксембургского коллектива.

Судья показал в основное время три желтые карточки. В составе хозяев предупреждения получили защитник Жак-Антуан Пеллетье и Жан-Поль Кумби, который появился на поле во втором тайме. У гостей желтую карточку получил защитник Парис Псалтис.

Котировка на итоговые 2:1 в пользу грузинского клуба доходила до 8,50. Букмекеры считали гостей фаворитами встречи: на победу «Динамо» предлагали 1,88, ничья оценивалась в 3,55, а поставить на успех «ЮС Мондорф-ле-Бен» можно было за 4,20.

Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,85, на «обе забьют — да» давали 1,82, а ставка на победу «Динамо» с форой (0) шла за 1,45.

Хозяева владели мячом 48% игрового времени, нанесли 16 ударов и 6 раз попали в створ. Гости совершили 11 ударов, 3 из которых оказались точными, при 52% владения мячом. Общий тотал угловых меньше 10,5 оценивался в 1,85 — клубы подали 4 и 6 корнеров соответственно. По карточкам сыграл тотал меньше 4,5 за 1,95: за весь матч арбитр показал три предупреждения.

Следующая встреча между этими командами в Лиге конференций пройдет 16 июля в Тбилиси. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

Мондорф-ле-Бен
1:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Тб
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
9.07.2026, 20:15 (МСК UTC+3)
John Grun
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  • Двойная замена
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти