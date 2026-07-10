«Ференцварош» обыграл «Войводину» в гостевом матче Лиги Европы

По статистическим показателям гости превзошли соперника во владении мячом — 56% против 44%. «Войводина» чаще била по воротам (13 против 11 у соперника), но лишь однажды попала в створ, тогда как гости нанесли три точных удара. По угловым ударам равенство первого тайма (1:1) сменилось преимуществом «Ференцвароша» в концовке. Всего команды исполнили 12 корнеров, а гости подали 8 угловых против 4 у хозяев.