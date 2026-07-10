«Ференцварош» обыграл «Войводину» в гостевом матче Лиги Европы

Гости открыли счет уже на 8-й минуте матча. Полузащитник Кристоффер Сакариассен поразил ворота соперника после передачи Кристиана Листеша. «Войводина» смогла отыграться в самом конце первого тайма благодаря результативной ошибке игрока обороны гостей. Защитник Тун Ремейкерс срезал мяч в свои ворота на 45-й минуте встречи.
Победный гол венгерский клуб забил во втором тайме. На 86-й минуте нападающий Бамиделе Иса Юсуф отличился точным ударом, голевую передачу на свой счет записал полузащитник Наби Кейта. Незадолго до этого арбитр показал три желтые карточки: предупреждения получили полузащитник хозяев Ньегош Петрович, а также Юсуф и Ленни Альвин Пико Жозеф в составе гостей.
Букмекеры перед началом встречи отдавали небольшое предпочтение гостям. Коэффициент на победу «Ференцвароша» составлял 2,40, в то время как успех «Войводины» оценивался в 2,80. На ничейный исход встречи можно было поставить за 3,50.
По статистическим показателям гости превзошли соперника во владении мячом — 56% против 44%. «Войводина» чаще била по воротам (13 против 11 у соперника), но лишь однажды попала в створ, тогда как гости нанесли три точных удара. По угловым ударам равенство первого тайма (1:1) сменилось преимуществом «Ференцвароша» в концовке. Всего команды исполнили 12 корнеров, а гости подали 8 угловых против 4 у хозяев.
Следующий очный поединок команды проведут 16 июля. Встреча начнется в 21:15 мск.
Робби Кин
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