«Рижская футбольная школа» обыграла «Гленторан» в Лиге конференций

Счет в игре открыли хозяева на 39-й минуте. Защитник Дзено Ибсен Росси воспользовался передачей Райана Куни и отправил мяч в сетку. Латвийский коллектив отыгрался на первой добавленной минуте к первому тайму — отличился полузащитник Мартиньш Кигурс, который вышел на замену в середине тайма вместо травмированного Исмаэля Диоманде.
На 71-й минуте гости вышли вперед. Кигурс оформил дубль после результативного паса полузащитника Стефана Панича. В оставшееся время «Гленторан» не сумел уйти от поражения. Арбитр зафиксировал шесть предупреждений в матче: желтые карточки получили Патрик Хобан, Райан Куни и Джордан Стюарт у хозяев, а также Лаша Одишария, Готье Манкенда и Мартиньш Кигурс в составе гостей.
Перед началом встречи букмекеры считали гостей фаворитами. На победу клуба «Рижская футбольная школа» предлагали коэффициент 1,72, в то время как успех «Гленторана» оценивался в 4,80. Ничья котировалась за 3,90.
Владение мячом распределилось в пользу гостей — 61% против 39% у хозяев. «Рижская футбольная школа» нанесла 8 ударов по воротам (2 в створ), игроки «Гленторана» ответили 7 попытками (2 в створ). По угловым победу также одержали гости со счетом 6:3. Судья показал 6 желтых карточек — команды получили по три предупреждения.
Следующий матч «Рижская футбольная школа» проведет в Кубке против «Елгавы» 12 июля в 19:00 мск. «Гленторан» вновь встретится с рижским клубом в ответной игре квалификации Лиги конференций 16 июля в 19:30 мск.
Виктор Мороз
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