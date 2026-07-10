«Рижская футбольная школа» обыграла «Гленторан» в Лиге конференций

На 71-й минуте гости вышли вперед. Кигурс оформил дубль после результативного паса полузащитника Стефана Панича. В оставшееся время «Гленторан» не сумел уйти от поражения. Арбитр зафиксировал шесть предупреждений в матче: желтые карточки получили Патрик Хобан, Райан Куни и Джордан Стюарт у хозяев, а также Лаша Одишария, Готье Манкенда и Мартиньш Кигурс в составе гостей.