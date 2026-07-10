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«Астана» обыграла «Динамо Тирана» в матче Лиги конференций

Встреча квалификационного этапа Лиги конференций прошла на стадионе «Эльбасан Арена» в Албании и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч был забит во второй половине второго тайма.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первая половина встречи прошла без результативных действий, команды ушли на перерыв при нулевой ничьей с учетом двух добавленных минут. Во втором тайме тренеры начали проводить ротацию составов. На 62-й минуте в составе гостей нападающий Бауыржан Исламхан сменил полузащитника Ивана Башича. У хозяев также произошла двойная замена: защитник Исни Исмаили и нападающий Malomo Taofeek покинули поле, вместо них вышли Erjon Hoxhallari и полузащитник Фламур Ручи.

На 69-й минуте «Астана» открыла счет. Нападающий Рамазан Каримов отличился точным ударом после передачи, которую отдал полузащитник Марин Томасов. В оставшееся время обе команды провели еще ряд замен, однако счет на табло не изменился. Арбитр добавил к основному времени матча четыре минуты, но спасти игру хозяевам не удалось.

Перед началом встречи эксперты оценивали шансы сторон как примерно равные: на победу «Динамо Тирана» предлагали коэффициент 2,50, ничья котировалась за 3,10, а успех «Астаны» шел за 3,05.

Хозяева владели мячом 54% игрового времени, нанесли 10 ударов по воротам, из которых 3 пришлись в створ. Гости совершили 12 попыток отличиться, 5 раз попав в створ. По угловым преимущество также осталось за казахстанским клубом — 4 против 2 у албанского коллектива. При этом за весь матч судья не показал ни одной желтой карточки.

Следующий матч «Астана» проведет в рамках внутреннего первенства против «Актобе», встреча запланирована на 12 июля в 17:00 мск. Ответная игра в Лиге конференций между «Астаной» и «Динамо Тирана» состоится 16 июля в 18:00 мск.

Динамо Тр
0:1
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
9.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Сельман Стермаси
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти