«Астана» обыграла «Динамо Тирана» в матче Лиги конференций

Хозяева владели мячом 54% игрового времени, нанесли 10 ударов по воротам, из которых 3 пришлись в створ. Гости совершили 12 попыток отличиться, 5 раз попав в створ. По угловым преимущество также осталось за казахстанским клубом — 4 против 2 у албанского коллектива. При этом за весь матч судья не показал ни одной желтой карточки.