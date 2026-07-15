«Рига» обыграла «Арарат-Армению» в матче Лиги чемпионов

Хозяева открыли счет на 14-й минуте — полузащитник Яго Сикейра забил гол после передачи нападающего Мухаммеда Крей Бадамоси. На 23-й минуте преимущество латвийского клуба увеличил Ахмед Анкрах. Гости отыграли один мяч сразу после перерыва: Жирайр Шагоян появился на поле в результате замены и отличился на 46-й минуте. На 63-й минуте Сандро Сезар Кордовиль де Лима получил пас от Зидана Банжаки и сравнял счет.
Победный гол хозяева забили на 4-й добавленной минуте ко второму тайму. Режиналдо Рамирес реализовал пенальти и установил окончательный счет. В основное время матча судья показал восемь желтых карточек — по четыре игрокам каждой команды.
Котировка на итоговый счет 3:2 в пользу «Риги» составила 23,00. Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам поля: поставить на победу латвийского клуба можно было за 1,62, ничья оценивалась коэффициентом 4,00, а успех «Арарат-Армении» шел в линии за 5,20.
Тотал больше 2,5 мяча в этой встрече сыграл за 1,82, а ставка на «обе забьют — да» принесла бы выигрыш с коэффициентом 1,85. Данных по форам в предматчевой линии не предоставлено.
Всего арбитр показал восемь желтых карточек, поэтому в матче прошла ставка на тотал ЖК больше 5,5 с коэффициентом 1,95. Информации по количеству угловых ударов и соответствующим коэффициентам нет.
Следующий матч «Рига» проведет в рамках Высшей лиги. 18 июля в 19:00 мск команда примет на своем поле «Тукумс 2000».
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти