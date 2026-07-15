«Рига» обыграла «Арарат-Армению» в матче Лиги чемпионов

Хозяева открыли счет на 14-й минуте — полузащитник Яго Сикейра забил гол после передачи нападающего Мухаммеда Крей Бадамоси. На 23-й минуте преимущество латвийского клуба увеличил Ахмед Анкрах. Гости отыграли один мяч сразу после перерыва: Жирайр Шагоян появился на поле в результате замены и отличился на 46-й минуте. На 63-й минуте Сандро Сезар Кордовиль де Лима получил пас от Зидана Банжаки и сравнял счет.