Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
2
:
Жальгирис К
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
4
:
Борац Б-Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ТНС
1
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дьер
2
:
Викингур Р
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рига
3
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
2
:
Флора
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
1
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
2
:
Вардар
3
П1
X
П2

«Рига» обыграла «Арарат-Армению» в матче Лиги чемпионов

Латвийская «Рига» победила клуб «Арарат-Армения» в матче Лиги чемпионов со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия).

Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева открыли счет на 14-й минуте — полузащитник Яго Сикейра забил гол после передачи нападающего Мухаммеда Крей Бадамоси. На 23-й минуте преимущество латвийского клуба увеличил Ахмед Анкрах. Гости отыграли один мяч сразу после перерыва: Жирайр Шагоян появился на поле в результате замены и отличился на 46-й минуте. На 63-й минуте Сандро Сезар Кордовиль де Лима получил пас от Зидана Банжаки и сравнял счет.

Победный гол хозяева забили на 4-й добавленной минуте ко второму тайму. Режиналдо Рамирес реализовал пенальти и установил окончательный счет. В основное время матча судья показал восемь желтых карточек — по четыре игрокам каждой команды.

Котировка на итоговый счет 3:2 в пользу «Риги» составила 23,00. Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам поля: поставить на победу латвийского клуба можно было за 1,62, ничья оценивалась коэффициентом 4,00, а успех «Арарат-Армении» шел в линии за 5,20.

Тотал больше 2,5 мяча в этой встрече сыграл за 1,82, а ставка на «обе забьют — да» принесла бы выигрыш с коэффициентом 1,85. Данных по форам в предматчевой линии не предоставлено.

Всего арбитр показал восемь желтых карточек, поэтому в матче прошла ставка на тотал ЖК больше 5,5 с коэффициентом 1,95. Информации по количеству угловых ударов и соответствующим коэффициентам нет.

Следующий матч «Рига» проведет в рамках Высшей лиги. 18 июля в 19:00 мск команда примет на своем поле «Тукумс 2000».

Рига
3:2
Первый тайм: 0:0
Арарат-Армения
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд
14.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Сконто
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти