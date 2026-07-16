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«Кайрат» вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27 казахстанский «Кайрат» в гостях обыграл черногорскую «Сутьеску».

Источник: Sport24

Встреча, прошедшая на стадионе в черногорском городе Никшич, завершилась со счетом 2:0.

На 68-й минуте отличился Исмаил Бекболат, а на 82-й пенальти реализовал Жоржинью.

«Кайрат», выигравший в первом матче со счетом 2:1, вышел во второй отборочный раунд, где сыграет с кипрской «Омонией».

Сутьеска
0:2
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stadion Kraj Bistrice
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти