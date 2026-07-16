«Кайрат» вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая на стадионе в черногорском городе Никшич, завершилась со счетом 2:0.
На 68-й минуте отличился Исмаил Бекболат, а на 82-й пенальти реализовал Жоржинью.
«Кайрат», выигравший в первом матче со счетом 2:1, вышел во второй отборочный раунд, где сыграет с кипрской «Омонией».
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stadion Kraj Bistrice
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти