«Астана» в меньшинстве проиграла «Динамо» из Тираны в квалификации Лиги конференций

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Войводина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Алюминий
0
:
Шериф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Европа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
3
:
Конна'с Куэй
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:6
Силекс
0
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Дерри Сити
1
:
ЦСКА Сф
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 2:4
Университатя Кл
0
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
Рунавик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Л
2
:
Стьярнан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Колома
3
:
Пенибонт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис В
2
:
ОФК Петровац
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тб
1
:
Мондорф-ле-Бен
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
БАТЭ
0
:
Эльбасани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
0
:
Вележ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
5
:
Карнарвон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Гленторан
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пайде
3
:
Хегельманн Литауэн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пюник
1
:
Марсакслокк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Торпедо Кт
0
:
Зиря
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ильвес
3
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Джозефс
0
:
Богемианс Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:6
Елимай
2
:
Алашкерт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Т
2
:
Сараево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
1
:
Динамо Тр
4
П1
X
П2

«Астана» в меньшинстве проиграла «Динамо» из Тираны в квалификации Лиги конференций

«Астана» проиграла тиранскому «Динамо» во втором матче первого квалификационного раунда Лиги конференций со счетом 1:4 и покинула турнир.

Источник: ФК "Астана"

Матч проходил на «Астана-Арене» в Казахстане.

На 24-й минуте полузащитник казахстанского клуба Бауыржан Исламхан реализовал пенальти. На 49-й «Астана» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Кипрас Кажуколовас.

Минутой позже Бруно Дита реализовал 11-метровый удар. На 62-й минуте забил Хекуран Бериша.

Чтобы выявить победителя по сумме двух встреч (в первом матче со счетом 1:0 победила «Астана»), командам потребовалось дополнительное время.

На 93-й минуте забил форвард «Динамо» Лоренцо Виля. На 120+4 минуте окончательный счет 1:4 установил Мустафа Кома.

Бело-голубые идут в следующий раунд квалификации, а «Астана» покидает турнир.

Астана
1:4
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Динамо Тр
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
16.07.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше