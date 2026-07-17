«Астана» в меньшинстве проиграла «Динамо» из Тираны в квалификации Лиги конференций

Матч проходил на «Астана-Арене» в Казахстане.
На 24-й минуте полузащитник казахстанского клуба Бауыржан Исламхан реализовал пенальти. На 49-й «Астана» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Кипрас Кажуколовас.
Минутой позже Бруно Дита реализовал 11-метровый удар. На 62-й минуте забил Хекуран Бериша.
Чтобы выявить победителя по сумме двух встреч (в первом матче со счетом 1:0 победила «Астана»), командам потребовалось дополнительное время.
На 93-й минуте забил форвард «Динамо» Лоренцо Виля. На 120+4 минуте окончательный счет 1:4 установил Мустафа Кома.
Бело-голубые идут в следующий раунд квалификации, а «Астана» покидает турнир.
Григорий Бабаян
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