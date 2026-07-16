«Пюник» минимально обыграл «Марсакслокк» в матче Лиги конференций

Матч начался с серьезных проблем для гостей: уже на 9-й минуте полузащитник У. Ариас получил предупреждение, а спустя две минуты «Марсакслокк» остался в меньшинстве. Голкипер К. Мафумби увидел перед собой красную карточку на 11-й минуте. Тренерскому штабу пришлось проводить вынужденную замену — нападающий Matheus Vieira покинул поле, чтобы в игру вошел вратарь Андреа Кассар. У «Пюника» на 22-й минуте желтую карточку получил защитник Сеад Исламович.
Судьба встречи решилась в концовке второго тайма. На 81-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который уверенно реализовал российский полузащитник Даниил Куликов. Одновременно с голом защитник гостей Хуан Карлос Корбалан был наказан желтой карточкой. В оставшееся время хозяева удержали преимущество, несмотря на предупреждение вышедшего на замену нападающего Саргиса Метояна.
В составе «Пюника» на поле вышли два российских футболиста. Полузащитник Даниил Куликов отыграл весь матч и стал автором единственного победного гола, реализовав одиннадцатиметровый удар. Его соотечественник Михаил Коваленко также начал встречу в стартовом составе на позиции полузащитника и был заменен на 83-й минуте.
Перед игрой букмекеры считали «Пюник» явным фаворитом встречи. На победу хозяев предлагали коэффициент 1,23, ничья оценивалась в 6,60, а на успех «Марсакслокка» можно было поставить за 12,00. Котировка на итоговый точный счет 1:0 в пользу ереванского клуба составляла 6,70.
Ставка на тотал меньше 2,5 в этом противостоянии прошла с коэффициентом 2,65. Также сыграла линия «обе забьют — нет» за 1,60. На победу хозяев с форой (0) букмекеры давали минимальный коэффициент, а на «Марсакслокк» с форой (+1,5) можно было поставить за 1,95.
«Пюник» владел преимуществом по владению мячом (65% против 35%) и значительно превзошел соперника по количеству ударов (18−8, в створ — 4:2). Итоговый результат по угловым составил 10:4 в пользу армянского клуба, при этом сыграл тотал больше 13,5 за 2,20. По нарушениям дисциплины преимущество осталось за гостями — судья показал 5 желтых карточек (2:3) и одну красную, на тотал ЖК больше 4,5 давали 1,90.
Артак Осеян
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