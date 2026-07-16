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«Пюник» минимально обыграл «Марсакслокк» в матче Лиги конференций

«Пюник» одержал победу над мальтийским клубом «Марсакслокк» в матче квалификации Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Вазген Саргсян, Анван Анрапетакан Марзадашт» в Ереване и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Матч начался с серьезных проблем для гостей: уже на 9-й минуте полузащитник У. Ариас получил предупреждение, а спустя две минуты «Марсакслокк» остался в меньшинстве. Голкипер К. Мафумби увидел перед собой красную карточку на 11-й минуте. Тренерскому штабу пришлось проводить вынужденную замену — нападающий Matheus Vieira покинул поле, чтобы в игру вошел вратарь Андреа Кассар. У «Пюника» на 22-й минуте желтую карточку получил защитник Сеад Исламович.

Судьба встречи решилась в концовке второго тайма. На 81-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который уверенно реализовал российский полузащитник Даниил Куликов. Одновременно с голом защитник гостей Хуан Карлос Корбалан был наказан желтой карточкой. В оставшееся время хозяева удержали преимущество, несмотря на предупреждение вышедшего на замену нападающего Саргиса Метояна.

В составе «Пюника» на поле вышли два российских футболиста. Полузащитник Даниил Куликов отыграл весь матч и стал автором единственного победного гола, реализовав одиннадцатиметровый удар. Его соотечественник Михаил Коваленко также начал встречу в стартовом составе на позиции полузащитника и был заменен на 83-й минуте.

Перед игрой букмекеры считали «Пюник» явным фаворитом встречи. На победу хозяев предлагали коэффициент 1,23, ничья оценивалась в 6,60, а на успех «Марсакслокка» можно было поставить за 12,00. Котировка на итоговый точный счет 1:0 в пользу ереванского клуба составляла 6,70.

Ставка на тотал меньше 2,5 в этом противостоянии прошла с коэффициентом 2,65. Также сыграла линия «обе забьют — нет» за 1,60. На победу хозяев с форой (0) букмекеры давали минимальный коэффициент, а на «Марсакслокк» с форой (+1,5) можно было поставить за 1,95.

«Пюник» владел преимуществом по владению мячом (65% против 35%) и значительно превзошел соперника по количеству ударов (18−8, в створ — 4:2). Итоговый результат по угловым составил 10:4 в пользу армянского клуба, при этом сыграл тотал больше 13,5 за 2,20. По нарушениям дисциплины преимущество осталось за гостями — судья показал 5 желтых карточек (2:3) и одну красную, на тотал ЖК больше 4,5 давали 1,90.

Пюник
1:0
Первый тайм: 0:0
Марсакслокк
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
16.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Академии ФФА
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Артак Осеян
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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