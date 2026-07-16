«Зира» разгромила «Торпедо Кутаиси» в матче Лиги конференций

Хозяева значительно больше владели мячом (63% против 37% у «Зиры»), но уступили по количеству ударов — 12 против 14 у гостей (2:3 по попаданиям в створ). По угловым преимущество осталось за «Торпедо» — 4:2. Судья зафиксировал 31 фол на две команды, из которых 17 совершили игроки «Зиры».