«Зира» разгромила «Торпедо Кутаиси» в матче Лиги конференций

Азербайджанский клуб открыл счёт на 26-й минуте. Нападающий Эрен Айдын точным ударом поразил ворота хозяев после передачи, которую отдал полузащитник Брахим Конате. На 40-й минуте гости упрочили лидерство благодаря усилиям защитника Амина Сейдиева. Голевой пас в этом эпизоде записал на свой счёт форвард Алессандро.
Во втором тайме гости довели дело до разгрома. На 71-й минуте Айдын оформил дубль и установил окончательный результат, а Алессандро отметился второй результативной передачей в матче. К концу встречи арбитр вынес лишь одно предупреждение — на 56-й минуте жёлтую карточку получил полузащитник Filipe Vieirinha.
Перед началом игры букмекеры не выделяли явного фаворита, предлагая близкие коэффициенты на все исходы: победа гостей оценивалась в 2,55, успех «Торпедо» шёл за 2,85, а ничья котировалась за 3,30.
Хозяева значительно больше владели мячом (63% против 37% у «Зиры»), но уступили по количеству ударов — 12 против 14 у гостей (2:3 по попаданиям в створ). По угловым преимущество осталось за «Торпедо» — 4:2. Судья зафиксировал 31 фол на две команды, из которых 17 совершили игроки «Зиры».
Для «Торпедо Кутаиси» следующим официальным матчем станет встреча 1/16 финала Кубка Давида Кипиани. Клуб сыграет на выезде против «Иверии» 26 июля, начало игры запланировано на 18:00 мск.
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