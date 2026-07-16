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«Зира» разгромила «Торпедо Кутаиси» в матче Лиги конференций

Встреча в рамках Лиги конференций прошла на стадионе «Стадион Рамаз Шенгелиас Сахелобис» в Кутаиси (Грузия) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Азербайджанский клуб открыл счёт на 26-й минуте. Нападающий Эрен Айдын точным ударом поразил ворота хозяев после передачи, которую отдал полузащитник Брахим Конате. На 40-й минуте гости упрочили лидерство благодаря усилиям защитника Амина Сейдиева. Голевой пас в этом эпизоде записал на свой счёт форвард Алессандро.

Во втором тайме гости довели дело до разгрома. На 71-й минуте Айдын оформил дубль и установил окончательный результат, а Алессандро отметился второй результативной передачей в матче. К концу встречи арбитр вынес лишь одно предупреждение — на 56-й минуте жёлтую карточку получил полузащитник Filipe Vieirinha.

Перед началом игры букмекеры не выделяли явного фаворита, предлагая близкие коэффициенты на все исходы: победа гостей оценивалась в 2,55, успех «Торпедо» шёл за 2,85, а ничья котировалась за 3,30.

Хозяева значительно больше владели мячом (63% против 37% у «Зиры»), но уступили по количеству ударов — 12 против 14 у гостей (2:3 по попаданиям в створ). По угловым преимущество осталось за «Торпедо» — 4:2. Судья зафиксировал 31 фол на две команды, из которых 17 совершили игроки «Зиры».

Для «Торпедо Кутаиси» следующим официальным матчем станет встреча 1/16 финала Кубка Давида Кипиани. Клуб сыграет на выезде против «Иверии» 26 июля, начало игры запланировано на 18:00 мск.

Торпедо Кт
0:3
Первый тайм: 0:0
Зиря
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
16.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ramaz Shengelia Stadium
Главные тренеры
Кахабер Чхетиани
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