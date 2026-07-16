«Рижская футбольная школа» победила «Гленторан» в матче Лиги конференций

Латвийский клуб открыл счет на 5-й минуте. Полузащитник Моду Сайди получил пас от полузащитника Лаши Одишарии и поразил ворота. После этого в составе гостей произошла вынужденная перестановка: на 11-й минуте защитник Д. Лармур покинул поле, а в игру вошел Маркус Кейн. На 43-й минуте судья вынес предупреждение защитнику хозяев Херди Пренге, а ранее на 22-й минуте желтую карточку получил защитник гостей Дзено Росси.
На 61-й минуте «Рижская футбольная школа» увеличила разрыв в счете. Полузащитник Янис Икауниекс отличился после передачи, которую отдал нападающий Ростанд Нджики. На 62-й минуте тренерский штаб рижан заменил Одишарию на Мартиньша Кигурса. До финального свистка арбитр предупредил игроков «Гленторана» Маркуса Кейна, Джеймса Синглтона и Джошуа Келли.
Перед стартом встречи букмекеры называли хозяев фаворитами. Котировки на победу «Рижской футбольной школы» составляли 1,35, ничья оценивалась коэффициентом 5,60, а на успех «Гленторана» ставки принимали за 7,80.
За все время игры футболисты латвийского клуба совершили пять замен, а гости — четыре. Судья зафиксировал пять нарушений, которые привели к желтым карточкам: четыре раза он предупредил игроков северноирландской команды и один раз — футболиста хозяев.
Следующую встречу «Рижская футбольная школа» проведет в рамках чемпионата Латвии. 20 июля в 18:00 мск клуб сыграет на выезде против «Елгавы».
Виктор Мороз
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