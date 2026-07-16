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«Жальгирис» обыграл «Петровац» в квалификации Лиги конференций

Литовский «Жальгирис» победил черногорский «Петровац» в квалификации Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Вильнюс» в Вильнюсе (Литва) и завершилась со счетом 2:1.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый тайм прошел без забитых мячей. Единственным заметным событием стало предупреждение, которое на 38-й минуте получил защитник П. Босанчич. Хозяева вышли вперед на 60-й минуте — нападающий Никола Петкович успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. На 75-й минуте полузащитник Неманья Михайлович забил второй мяч после передачи Паулюса Голубицкаса. Гости сократили отставание на 87-й минуте, когда отличился нападающий Тримрор Селими.

На итоговый счет 2:1 в пользу литовского клуба букмекеры предлагали коэффициент 8,00. Хозяева считались фаворитами встречи: на их победу давали 1,48, ничья оценивалась в 4,60, а успех «Петроваца» шел за 6,40.

Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,85, на то, что обе команды забьют, можно было поставить за 1,90, а победа «Жальгириса» с форой (-1,5) шла за 2,35.

Данные о владении мячом и ударах по воротам в официальном протоколе встречи отсутствуют. По жёлтым карточкам в матче зафиксировано равенство 1:1, что привело к заходу ставки на тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,65. Судья вынес по одному предупреждению игрокам каждой команды.

Следующий матч «Жальгирис» проведет против «Трансинвеста». Встреча чемпионата Литвы запланирована на 19 июля и начнется в 19:00 мск.

Жальгирис В
2:1
Первый тайм: 0:0
ОФК Петровац
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
16.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
ЛФФ
Главные тренеры
Владимир Чебурин
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