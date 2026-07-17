Киевское «Динамо» с трудом пробилось в следующий раунд отбора Лиги Европы

Украинский клуб начал отбор с игр против «Университатя Клуж» из Румынии.
Первый и второй матчи команд завершились со счетом 0:0. Исход противостояния решился в серии пенальти, в которой киевляне оказались точнее (4−2).
Во втором раунде отбора соперником «Динамо» станет греческий ПАОК.
Футбол, Лига Европы, 1-й отборочный раунд
16.07.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Cluj Arena
Главные тренеры
Игорь Костюк
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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