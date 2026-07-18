Аленичев высказался о проведении матчей еврокубков на нейтральных полях

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости предположил, что возможное проведение домашних матчей футбольных еврокубков на нейтральных полях в случае снятия санкций станет праздником для российских болельщиков.
Ранее журналист Эльдар Аманбаев сообщил в Telegram-канале, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане в случае допуска к турнирам под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«В этом (возможном проведении матчей на нейтральных полях) есть минус, хотя самое главное, чтобы нас восстановили. Пусть мы будем играть в Белоруссии или Казахстане, уже будет праздник для российского болельщика», — сказал Аленичев после презентации формы «Спартака» на сезон-2026/27 в Парке Горького.
В начале июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Позднее британская газета The Telegraph сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, несмотря на решение МОК.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.