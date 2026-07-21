Казахстанский футболист помог азербайджанской команде одержать третью подряд победу в Лиге чемпионов

Команды соперничают во втором квалификационном раунде. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на «Банк Республика Арене» в Масазыре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил сербский нападающий Велько Шимич.
Казахстанский вратарь Стас Покатилов вышел в стартовом составе «Сабаха» с капитанской повязкой и отыграл весь матч, оформив «сухую» победу.
Азербайджанская команда проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов. Пока «Сабах» выиграл все три матча в турнире. Ответная встреча с «КуПСом» пройдет в Куопио 28 июля.
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
21.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Alinja Arena
Главные тренеры
Миика Нуутинен
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