Команды Тикнизяна и Худякова начали отбор в ЛЧ с разгромных побед, герой Кабо-Верде не сдержал атаку «Арарата»

А во второй половине матча белградцы убедительно доказали свое превосходство в классе. Второй гол создал Букари, который исполнил невероятно красивый финт на бровке и выкатил мяч Костову. У сербского вундеркинда 2+2 в двух первых матчах сезона, а вот сам Букари не использовал чистый выход один на один. Обыграв вратаря, вингер не попал в пустой угол. Зато оформивший дубль Дуарте сделал все не так ярко, но очень надежно. После уверенной победы отыгравшему 90 минут Наиру Тикнизяну и его партнерам пора изучать следующего соперника: он определится в паре «Викингур» — «Хапоэль» Беэр-Шева.