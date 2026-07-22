Команды Тикнизяна и Худякова начали отбор в ЛЧ с разгромных побед, герой Кабо-Верде не сдержал атаку «Арарата»

Яя Туре выиграл в Тбилиси
Трехкратные чемпионы Армении в нынешнем сезоне впервые преодолели первый отборочный раунд главного еврокубка, выбив из турнира «Ригу» (2:0, 2:3). Так что португальский специалист Тулипа всего через год работы в Ереване уже вошел в историю «Арарата-Армении». Этот клуб не нужно путать с тем «Араратом», который выступал в чемпионате СССР и существует по сей день. А клуб-чемпион имеет отчасти российские корни и связан с командой второй лиги, где в свое время блистал Роман Павлюченко.
Что до противостояния с «Шэмрок Роверс», то в первом тайме ирландцы перекрыли пути к собственным воротам, навязав хозяевам вязкую игру. Однако гости допустили грубую ошибку сразу после перерыва около собственной штрафной. 35-летний бразильский новичок Сандро Лима перехватил неосторожный пас и отправил мяч в сетку, поймав на финт Роберту Лопеша. Если кто-то забыл, это основной защитник сборной Кабо-Верде, отыгравший во всех четырех матчах «Синих акул» на ЧМ-2026.
При счете 1:0 «Арарату» пришлось пережить непростой отрезок, который вместил несколько опасных моментов, а также травму опытного Оганесяна. Единоборство в центре поля казалось рядовым, однако ветеран покинул поле только на носилках. А уже без него армянская команда провела фланговую атаку: вышедший на замену Франса Карлос перевел мяч к штрафной, и другой джокер — Банжаки — застал вратаря врасплох ударом в ближний угол. 2:0 — серьезная заявка на выход в 3-й отборочный раунд, где следующий соперник определится в паре «Эгнатия» — «Целе».
В соседнюю Грузию мог бы приехать бывший главный тренер местной сборной Владимир Вайсс, однако в мае хорошо известный в России по работе с «Сатурном» специалист после пяти сезонов покинул «Слован» и во второй раз в карьере возглавил национальную команду Словакии. А клуб из Братиславы принял Яя Туре: для бывшего футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити», который в свое время недолго входил в штаб «Ахмата», это первый опыт самостоятельной работы.
В Тбилиси его команда быстро пропустила, но ВАР обнаружил сантиметровый офсайд. В итоге запала «Иберии» надолго не хватило, и гол отличившегося после корнера словенца Шпорара словно деморализовал хозяев. Они толком не пришли в себя, а Йираджанг удвоил счет красивым ударом с лета. Тем не менее хозяева сумели прийти в себя, однако гол Кобуладзе не был засчитан из-за вмешательства снова обнаружившего положение «вне игры» ВАР. По сути, в этой паре все решено. Но для неудачника европейская кампания не закончится, а продолжится в Лиге Европы.
«Сабах», с которым ранее работали Мурад Мусаев и Василий Березуцкий, дебютирует в главном еврокубке после первого в истории титула. К историческому успеху азербайджанцев привел литовец Валдас Дамбраускас, начинавший тренерскую карьеру на любительском уровне в Англии. Потом 49-летний специалист работал с клубами в пяти странах и остановился в шаге от группового этапа Лиги чемпионов с «Лудогорцем». А его новая кампания — уже с «Сабахом» — началась с уверенного прохода валлийского «Нью-Сейнтс» (2:0, 2:1).
Серьезный задел азербайджанцы могли создать и в первой игре с финским КуПС, который в прошлом сезоне приятно удивил выходом в общий этап, а потом — в стыковые матчи Лиги конференций. Хозяева создали моментов на несколько игр вперед, но их то подводила точность, то чудеса творил голкипер соперника. Кроме того, гол «Сабаха» отменили после вмешательства ВАР. Только в добавленное к первому тайму время очередной шанс наконец-то воплотил во взятие ворот серб Шимич. А вторая половина игры тоже превратилась в аттракцион неслыханной щедрости. Хозяева наиграли на крупную победу, но едва не лишились даже минимального успеха. Сыграть на ноль голкиперу сборной Казахстана Покатилову помог невероятный промах никарагуанца Морено незадолго до финального свистка.
Без шансов для «Хартс»
Бывший голкипер «Локомотива» Даниил Худяков из-за травмы пропустил значительную часть прошлого сезона и провел всего 11 матчей с учетом всех турниров. Однако новый спортивный год российский легионер начал первым номером и выглядел довольно уверенно. В первом тайме Худяков остановил все удары по своим воротам, а капитан «Штурма» Горенц-Станкович забил быстрый гол после вброса аута Митчеллом.
Костариканский защитник — главный герой матча, в котором к результативной передаче он добавил гол, замкнув корнер в исполнении Китеишвили. А при 2:0 едва не выигравший золото в Шотландии «Хартс» развалился, тогда как вице-чемпионы Австрии, напротив, поймали кураж и разрывали оборону гостей. Особенно усердствовал в атаке мощный Вайнхандль, который сначала сам отправил мяч в сетку при помощи рикошета, а потом выступил в роли ассистента Хайля.
Слабость британцев можно объяснить серьезными изменениями в команде. У «Хартс» новый главный тренер Ваутер Вранкер. Его предшественник Дерек Макиннес ушел в «Рейнджерс», куда вслед за ним перебрался лучший снайпер Шенкленд. Шотландцы в статусе перестройки, которая с почти стопроцентной вероятностью продолжится в ЛЕ. Они, конечно, старались, но так и не доставили проблем оформившему «сухарь» Худякову.
Уверенная «Црвена Звезда» и минимализм «Фенербахче»
Проведя последнюю репетицию в Санкт-Петербурге в гостях у «Зенита» (1:3), «Црвена Звезда» открыла сезон разгромом «Мачвы» в национальном первенстве (5:0). В Северную Ирландию команда Деяна Станковича прибыла в статусе очевидного фаворита, но у скромного «Ларна» был свой козырь: игровой тонус, так как сезон там проводится по системе «весна-осень». Возможно, хозяева даже сохранили бы по итогам первого тайма нули на табло, однако в игру вмешался ВАР. Повтор подтвердил попадание мяча в руку, и Бруно Дуарте открыл счет с пенальти.
А во второй половине матча белградцы убедительно доказали свое превосходство в классе. Второй гол создал Букари, который исполнил невероятно красивый финт на бровке и выкатил мяч Костову. У сербского вундеркинда 2+2 в двух первых матчах сезона, а вот сам Букари не использовал чистый выход один на один. Обыграв вратаря, вингер не попал в пустой угол. Зато оформивший дубль Дуарте сделал все не так ярко, но очень надежно. После уверенной победы отыгравшему 90 минут Наиру Тикнизяну и его партнерам пора изучать следующего соперника: он определится в паре «Викингур» — «Хапоэль» Беэр-Шева.
Понятно, что в этой паре все внимание было приковано к «Фенербахче», который усилил оборону бывшим защитником «Манчестер Сити» Аке. Однако «Гурник» тоже заслуживает внимания. Четырнадцатикратный чемпион Польши не играл в главном еврокубке 38 лет и пережил непростые времена, оказавшись в какой-то момент на грани банкротства. Тогда — будучи игроком «Арсенала» — посильную помощь «Гурнику» оказал купивший его акции Лукас Подольски. В 2021-м экс-форвард сборной Германии стал игроком «горняков», а его компания постепенно скупала доли и помогала гасить долги. А в мае этого года LP Holding GmbH приобрела у городских властей 86 процентов акций и официально стала владельцем «Гурника».
Поляки в Стамбуле предстали неуступчивой командой, но все же капитулировали, когда исполнявший штрафной Талиска идеально закрутил мяч в ближний угол. Бразилец вполне мог оформить хет-трик, однако в воротах «Гурника» чудеса творил Шульце. Немецкий голкипер — главная причина того, что «Фенер» не смог решить все в первом матче. Не помог даже выход на замену Асенсио и еще одного звездного новичка «канареек» — Гринвуда. Вопрос со следующим соперником фактически гарантировавшего выход в следующий раунд «Штурма» остается открытым.