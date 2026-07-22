«Кайрат» в большинстве проиграл кипрскому клубу в квалификации ЛЧ

Казахстанский «Кайрат» уступил кипрской «Омонии» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол был забит на 13-й минуте — отличился полузащитник Панайотис Андреу.
На 33-й минуте защитник кипрского клуба Лоик Него получил прямую красную карточку и покинул поле, однако «Кайрат» не смог воспользоваться численным преимуществом.
В составе «Кайрата» всю игру провел бывший защитник клуба РПЛ «Краснодар» и сборной Белоруссии Александр Мартынович.
Ответный матч состоится 29 июля в Казахстане на стадионе в Алма-Ате. Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде встретится с сильнейшим в паре болгарский «Левски» — румынская «Университатя» (Крайова).
«Кайрат» в прошлом сезоне Лиги чемпионов впервые в своей истории вышел в основной этап. В нынешнем розыгрыше алматинцы стартовали с первого квалификационного раунда, где одержали две победы над черногорской «Сутьеской» (общий счет — 4:1).
Хеннинг Берг
Рафаэль Уразбахтин
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