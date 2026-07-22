«Кайрат» в большинстве проиграл кипрскому клубу в квалификации ЛЧ

«Кайрат» в прошлом сезоне Лиги чемпионов впервые в своей истории вышел в основной этап. В нынешнем розыгрыше алматинцы стартовали с первого квалификационного раунда, где одержали две победы над черногорской «Сутьеской» (общий счет — 4:1).