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«Кайрат» в большинстве проиграл кипрскому клубу в квалификации ЛЧ

«Кайрат» проиграл «Омонии» со счетом 0:1. Алматинцы большую часть матча играли в большинстве. На 33-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Омонии» Лоик Него.

Источник: РБК Спорт

Казахстанский «Кайрат» уступил кипрской «Омонии» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 13-й минуте — отличился полузащитник Панайотис Андреу.

На 33-й минуте защитник кипрского клуба Лоик Него получил прямую красную карточку и покинул поле, однако «Кайрат» не смог воспользоваться численным преимуществом.

В составе «Кайрата» всю игру провел бывший защитник клуба РПЛ «Краснодар» и сборной Белоруссии Александр Мартынович.

Ответный матч состоится 29 июля в Казахстане на стадионе в Алма-Ате. Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде встретится с сильнейшим в паре болгарский «Левски» — румынская «Университатя» (Крайова).

«Кайрат» в прошлом сезоне Лиги чемпионов впервые в своей истории вышел в основной этап. В нынешнем розыгрыше алматинцы стартовали с первого квалификационного раунда, где одержали две победы над черногорской «Сутьеской» (общий счет — 4:1).

Омония
1:0
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
22.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
ГСП
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