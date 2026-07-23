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«Рига» обыграла «Вардар» в результативном матче Лиги конференций

Матч Лиги конференций между македонским «Вардаром» и латвийской «Ригой» на стадионе «Арена Тоше Проески» в Скопье завершился победой гостей со счетом 3:2. Встречу посетили болельщики в Северной Македонии, где команды устроили голевую перестрелку с пятью забитыми мячами.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Счет в матче открыли хозяева на 28-й минуте — отличился полузащитник Диего Факундо Кастаньеда. Гости отыгрались спустя семь минут усилиями полузащитника Орландо Гало, которому ассистировал Райвис Юрковскис. На 39-й минуте латвийский клуб вышел вперед: Яго Сикейра воспользовался передачей Гало и отправил мяч в сетку.

На 66-й минуте нападающий Жерсон Родригеш сравнял счет после результативного паса Горана Закарича, вышедшего на замену. Однако последнее слово осталось за гостями. На 81-й минуте Сикейра оформил дубль и установил окончательный результат, голевой пас на свой счет записал Андрес Салазар.

В основное время арбитр показал семь желтых карточек. У хозяев предупреждения получили защитники Мислав Матич и Филип Найдовски. В составе «Риги» желтый свет перед собой увидели Баба Муса, Орландо Гало, Райвис Юрковскис и Салах-Эддин Улад-Мханд.

Букмекеры перед началом встречи отдавали предпочтение гостям. Коэффициент на победу «Риги» составлял 2,18, в то время как успех «Вардара» оценивался в 3,10. Ничейный исход котировался за 3,70.

В следующем матче «Вардар» 25 июля в 18:00 мск примет на своем поле «Брегальницу» в рамках Первой лиги. «Рига» 26 июля в 12:00 мск встретится в гостях с клубом «Супер Нова» в чемпионате Латвии.

Вардар
2:3
Первый тайм: 0:0
Рига
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
22.07.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Национальная арена Тоше Проески
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти