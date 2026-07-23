«Рига» обыграла «Вардар» в результативном матче Лиги конференций

В основное время арбитр показал семь желтых карточек. У хозяев предупреждения получили защитники Мислав Матич и Филип Найдовски. В составе «Риги» желтый свет перед собой увидели Баба Муса, Орландо Гало, Райвис Юрковскис и Салах-Эддин Улад-Мханд.