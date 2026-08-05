Сумасшедшая ничья «Буде-Глимт», красивая победа «Арарата» и обидный рикошет для «Кайрата»

Бельгийский триллер
В нынешнем сезоне в общем этапе ЛЧ могут сыграть сразу три российских вратаря. Матвей Сафонов с «ПСЖ» уже там. Двое других пробиваются со своими командами через отборочные раунды. В среду за «Штурм» должен сыграть Даниил Худяков, а во вторник началась новая европейская кампания «Буде-Глимт» и Никиты Хайкина. И, надо сказать, норвежцы на пару с «Юнионом» выдали самую насыщенную событиями игру.
Точнее, такую оценку в сравнении с другими матчами дня стоило дать уже первому тайму, по ходу которого команды дважды обменялись голами. «Буде» дважды выходил вперед усилиями Берга, который впечатляюще выстрелил со штрафного, а также реализовавшего пенальти Бломберга. А проблемы Хайкину создавал Флоруч. В первом случае, когда наш голкипер при подаче корнера кулаком выбил мяч к линии штрафной, австриец неотразимо пробил с подбора. Во втором Флоруч «ножницами» послал мяч в противоход вратарю — 2:2.
В чем-то упрекнуть Никиту было сложно, тогда как в концовке запомнившийся по игре за Канаду на ЧМ-2026 Промес Дэвид застал вратаря врасплох резким ударом в ближний угол. Правда, за мгновения до финального свистка Хайкин при помощи защитника не позволил этому форварду оформить дубль, а до этого «Буде» отыгрался, снова использовав стандарт. На этот раз Берг выполнил подачу со штрафного, и под перекладину неотразимо пробил Бьортуфт.
Курьезное удаление
Казалось, у «Црвены Звезды» все под контролем, а привычно вышедший в стартовом составе белградцев Наир Тикнизян мог стать одним из организаторов гола. Однако после удара Бруно Дуарте «Хапоэль» спас голкипер, а его коллега по амплуа Матеус Лима, напротив, подвел гостей. Бразилец отдал авантюрную передачу своему защитнику, из-за спины которого выскочил Захи Ахмед и реализовал выход один на один. А еще через пару минут сербов после атаки Балтаксы со второго этажа спасла перекладина. И только ближе к перерыву шанс сравнять счет был у Люккассена, однако мячу не дал пересечь линию подстраховавший своего голкипера Мизрахи.
На 58-й минуте команда Деяна Станковича получила численное преимущество в очень любопытной ситуации. По ходу одной атаки Балтакса сфолил на футболисте «Звезды», после чего грубо снес другого соперника, к которому отскочил мяч по итогам первого нарушения. Хесус Хиль Мансано каждое действие оценил желтой карточкой и отправил игрока «Хапоэля» в раздевалку. На израильские ворота обрушился шквал атак, которые останавливались либо спасениями вратаря, либо благодаря самоотверженности защитников, которые в одном эпизоде заблокировали два удара Тикнизяна из штрафной.
При этом Мансано едва не уравнял составы, но после подсказки ВАР испанский арбитр ограничился предупреждением Люккассена. Гости отделались легким испугом, только им это не помогло. Через неделю в Белграде от впервые проигравшей в нынешнем сезоне «Звезды» потребуется другой результат и иной по качеству футбол.
В Ереване забивали красиво
У «Целе», который прилично пошумел в Европе в последние два года, по-прежнему российские инвесторы и менеджмент, но наших футболистов после ухода в хихонский «Спортинг» Никиты Иосифова не осталось. Да и в целом состав поменялся прилично. Однако, судя по увиденному в матчах с албанской «Эгнатией», словенская команда стилистически верна себе. Играет сама и дает играть другим.
В Ереване это проявилось в полной мере. Гости повели в счете, получив право на пенальти после попадания мяча в руку защитнику. Потом было попадание в штангу, но «Арарат-Армения» до перерыва заслуженно отыгрался благодаря прекрасному по исполнению штрафному Серобяна. А вот во втором половине балканцы ничего не смогли извлечь из своего преимущества на довольно продолжительном отрезке, тогда как хозяева поймали их на встречной атаке. Мяч был заброшен на фланг Григоряну, и его прострел красиво замкнул Карлос Франса.
В концовке «Целе» мог спастись, когда Квешич пробил боковыми ножницами, но «Арарат» спас голкипер, а успевший на отскок Дукули ухитрился не попасть в створ. И тут же гостей едва не наказал Франса. В первом раунде противостояния португальских тренеров Тулипа переиграл Витора Кампелуша.
Через неделю — без домашней поддержки
Даже прагматично играя в Софии вторым номером, «Кайрат» выглядел солидно. Все-таки прошлогоднее участие в общем этапе ЛЧ добавило команде Рафаэля Уразбахтина уверенности в собственных силах. Однако «Левски», которому удалось прервать многолетнюю гегемонию «Лудогорца» в болгарском футболе, прилично напрягал оборону казахстанцев, а в атаке хозяев активностью отличался бывший нападающий махачкалинского «Динамо» Мубарик.
По ходу второго тайма создавалось впечатление, что «Кайрат» вполне устроит нулевая ничья. Только ставка не сыграла. До развязки гостям в каких-то моментах откровенно везло. Случалось, выручал Анарбеков, но все же ему пришлось капитулировать в добавленное арбитром время после дальнего удара и досадного рикошета. Конечно, 0:1 — не приговор, однако в ответной игре желто-черные будут лишены привычной поддержки трибун. На домашнем стадионе пройдет концерт Канье Уэста, из-за чего алмаатинцам предстоит принимать «Левски» в Туркестане — в 830 километрах от дома.
Чешский и словацкий характер
По итогам первого тайма чехи могли сетовать на невезение. Их гол отменили после вмешательства ВАР, потом случился промах из убойной позиции, а незадолго до перерыва Сухомел, пытаясь опередить соперника, поразил собственные ворота. Впрочем, после часа игры доминировавшая «Спарта» заставила Фортуну повернуться к себе лицом. Все перевернулось с ног на голову в течение шести минут, по ходу которых хозяева сначала отыгрались, а потом могли снова отпустить «Лион» вперед. Однако «ткачей» при счете 1:1 подвел Толиссо, который, исполняя пенальти, отправил мяч на трибуну. А победу хозяевам принес отменный удар головой в исполнении Меркадо.
В нынешнем евросезоне главное — не запутаться в «Жальгирисах». Тот, что в свое время брал медали чемпионата СССР, представляет Вильнюс, и как раз эта команда на прошлой неделе в ЛК разгромила тбилисское «Динамо» со счетом 7:2. А в главном еврокубке Литву представляет клуб, полное название которого — «Кауно Жальгирис». Именно он без каких-либо шансов уступил в Загребе, а самый красивый гол у хорватов забил в касание отправивший мяч в сетку с линии штрафной Зайц.
Сенсационный чемпион Швеции «Мьельбю» смазал премьеру в главном еврокубке. Точнее, игру перевернули замены Яя Туре, который начал самостоятельную тренерскую карьеру в «Словане». Героем дня стал Сулейман Камара, который еще в прошлом сезоне вместе с «Расингом» выиграл турнир в испанской Сегунде. Гамбиец сначала сам сравнял счет, а потом ассистировал другом джокеру — Кианге. А тот в добавленное арбитром время поймал на замахе защитника и не оставил шансов вратарю.
Андрей Кузичев