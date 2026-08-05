Сумасшедшая ничья «Буде-Глимт», красивая победа «Арарата» и обидный рикошет для «Кайрата»

Казалось, у «Црвены Звезды» все под контролем, а привычно вышедший в стартовом составе белградцев Наир Тикнизян мог стать одним из организаторов гола. Однако после удара Бруно Дуарте «Хапоэль» спас голкипер, а его коллега по амплуа Матеус Лима, напротив, подвел гостей. Бразилец отдал авантюрную передачу своему защитнику, из-за спины которого выскочил Захи Ахмед и реализовал выход один на один. А еще через пару минут сербов после атаки Балтаксы со второго этажа спасла перекладина. И только ближе к перерыву шанс сравнять счет был у Люккассена, однако мячу не дал пересечь линию подстраховавший своего голкипера Мизрахи.