Вратарь «Лидса» пропустил курьезный гол (видео)

«Лидс» потерял два очка в матче чемпионшипа с «Брентфордом». Команда Марсело Бьелсы играла на выезде и пропустила первой после грубой ошибки вратаря Кико Касильи. Голкипер плохо обработал пас от защитника, и Саид Бенрахма воспользовался таким подарком.

«Лидс» успел отыграться еще в первом тайме, но больше голов в этом матче не было. После ничьей команды Бьелсы идет на втором месте в чемпионшипе, но ее может обогнать «Фулхэм», у которого игра в запасе.

Болльщики «Лидса» недовольны игрой Касильи, часто ошибающегося в этом сезоне, и требуют от клуба продать его. Сам Бьелса при этом на стороне вратаря.