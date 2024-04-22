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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп убрал лидеров из состава «Ливерпуля». И это сработало!

Разобрались с «Фулхэмом» даже без Салаха и Мак Аллистера. Ещё и забили два супергола!

Ливерпуль
Фулхэм
Арсенал
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь

«Ливерпуль» не просто удивил, а даже шокировал стартовым составом. В нём не нашлось места ключевым футболистам — Мак Аллистеру, Салаху, Нуньесу, Собослаи. Все они оказались на скамейке. Видимо, потому что в АПЛ запланирован тур посреди недели.

«Фулхэм» — одна из самых непредсказуемых команд АПЛ. Середняк, который гарантировал себе, что не вылетит, но и шансы на еврокубки остаются крайне призрачными. Команда за последние месяцы победила «МЮ», «Тоттенхэм» и «Арсенал», но уступила «Ноттингем Форест», «Борнмуту», «Бёрнли». Типичный Робин Гуд, который забирает у богатых и раздаёт бедным.

При относительно равном футболе в первом тайме открыть счёт удалось «Ливерпулю». Эллиотт заработал штрафной, а Трент Александер-Арнольд шикарно пробил в ближнюю девятку. Защитник из-за травмы больше двух месяцев не выходил в основе в АПЛ. А теперь очень вовремя вернулся (хотя Брэдли был хорош).

Казалось, что команды уйдут на перерыв при счёте 1:0 в пользу «Ливерпуля», но на 45+2-й минуте «Фулхэм» всё-таки сравнял. За две секунды по воротам били сначала Мунис, а затем Кастань. Если первый удар заблокировал Куанса, то со вторым уже никто не смог справиться.

При ничейном счёте можно было ожидать после перерыва выхода Салаха, Нуньеса или Мак Аллистера, но Клопп не стал делать никаких замен. И оказался прав. Во втором тайме практически сразу свою команду вывел вперёд Гравенберх. Он бил с дуги штрафной, мяч последовал идеально в штангу и зашёл от неё в ворота. Первый гол полузащитника в АПЛ. Получилось, что Лено пропустил дважды из-за штрафной, но удары получились действительно классными.

Правда, из штрафной вратарь «Фулхэма» тоже пропустил. Жота с острого угла пробил точно. Там были сомнения по офсайду — VAR больше двух минут проверял, но всё-таки засчитал. И только при счёте 3:1 в пользу «Ливерпуля» на поле появились лидеры команды — Салах, Нуньес и Мак Аллистер. С ними гости достаточно спокойно довели матч до победы, хотя на 89-й минуте Алисону всё-таки пришлось выручить.

«Ливерпуль» догнал в таблице «Арсенал», но лондонцы остались на первом месте благодаря лучшей разнице мячей. Именно это является первым показателем в АПЛ при равенстве очков. По потерянным лидирует «Сити», у которого из-за Кубка Англии матч с «Тоттенхэмом» перенесли на 14 мая.

Григорий Телингатер

Фулхэм
1:3
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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