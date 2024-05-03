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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ройс — об уходе из «Боруссии»: Рад, что все прояснилось и мы можем сосредоточиться на важных играх

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал свой уход из команды по окончании текущего сезона.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В пятницу, 3 мая, черно-желтые сообщили, что не будут продлевать контракт с 34-летним игроком.

«Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в моем клубе “Боруссия” Дортмунд. Я провел здесь больше половины своей жизни и радовался каждому дню, хотя бывали, конечно, и тяжелые моменты. Я уже знаю, что мне будет сложно прощаться в конце сезона. И все же я рад, что все прояснилось и мы можем полностью сосредоточиться на важных заключительных играх. У нас есть большая цель, и мы все хотим достичь ее вместе», — приводит пресс-служба клуба слова Ройса.

Также футболист поблагодарил своих фанатов, которые на протяжении многих лет оказывали ему поддержку.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Всего за «шмелей» он провел 424 матча, в которых забил 168 голов и сделал 128 результативных передач.

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