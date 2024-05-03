Ройс — об уходе из «Боруссии»: Рад, что все прояснилось и мы можем сосредоточиться на важных играх
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал свой уход из команды по окончании текущего сезона.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал свой уход из команды по окончании текущего сезона.
В пятницу, 3 мая, черно-желтые сообщили, что не будут продлевать контракт с 34-летним игроком.
«Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в моем клубе “Боруссия” Дортмунд. Я провел здесь больше половины своей жизни и радовался каждому дню, хотя бывали, конечно, и тяжелые моменты. Я уже знаю, что мне будет сложно прощаться в конце сезона. И все же я рад, что все прояснилось и мы можем полностью сосредоточиться на важных заключительных играх. У нас есть большая цель, и мы все хотим достичь ее вместе», — приводит пресс-служба клуба слова Ройса.
Также футболист поблагодарил своих фанатов, которые на протяжении многих лет оказывали ему поддержку.
Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Всего за «шмелей» он провел 424 матча, в которых забил 168 голов и сделал 128 результативных передач.