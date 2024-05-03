Ройс — об уходе из «Боруссии»: Рад, что все прояснилось и мы можем сосредоточиться на важных играх

«Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в моем клубе “Боруссия” Дортмунд. Я провел здесь больше половины своей жизни и радовался каждому дню, хотя бывали, конечно, и тяжелые моменты. Я уже знаю, что мне будет сложно прощаться в конце сезона. И все же я рад, что все прояснилось и мы можем полностью сосредоточиться на важных заключительных играх. У нас есть большая цель, и мы все хотим достичь ее вместе», — приводит пресс-служба клуба слова Ройса.