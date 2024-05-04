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17:19 (мск), источник: ТАСС

«Ипсвич» вышел в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 4 мая. «Ипсвич» дома со счетом 2:0 обыграл «Хаддерсфилд» в матче заключительного, 46-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу и гарантировал себе участие в элитном дивизионе в следующем сезоне.

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Источник: AFP 2023

По итогам розыгрыша команда набрала 96 очков и заняла второе место. Первым стал «Лестер» (97 очков). За третью путевку в элитный дивизион поспорят «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич», эти команды сыграют в плей-офф турнира.

«Ипсвич» выступит в главном дивизионе чемпионата Англии впервые с сезона-2001/02, тогда команда заняла 18-е место и покинула элитную лигу. «Ипсвич» становился чемпионом Англии в 1962 году, также команда один раз выигрывала Кубок Англии (1978), а в 1981 году стала обладателем второго по силе клубного международного турнира Европы — Кубка УЕФА (сейчас — Лига Европы).

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