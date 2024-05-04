«Ипсвич» вышел в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу

По итогам розыгрыша команда набрала 96 очков и заняла второе место. Первым стал «Лестер» (97 очков). За третью путевку в элитный дивизион поспорят «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич», эти команды сыграют в плей-офф турнира.

«Ипсвич» выступит в главном дивизионе чемпионата Англии впервые с сезона-2001/02, тогда команда заняла 18-е место и покинула элитную лигу. «Ипсвич» становился чемпионом Англии в 1962 году, также команда один раз выигрывала Кубок Англии (1978), а в 1981 году стала обладателем второго по силе клубного международного турнира Европы — Кубка УЕФА (сейчас — Лига Европы).