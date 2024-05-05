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03:00 (мск), источник: Sport24

«Интер» проиграл в Серии А впервые с сентября 2023 года — оба поражения миланцам нанес «Сассуоло»

Миланский «Интер» на чужом поле проиграл «Сассуоло» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Сассуоло
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь

Единственный гол был забит в середине первого тайма — отличился нападающий хозяев Арман Льоренте. В итоге 0:1 — нерадзурри уступили в чемпионате Италии впервые с сентября прошлого года, когда также проиграли «Сассуоло» (1:2).

После этого матча «Интер» остался на 1-м месте в таблице Серии А (89 очков), «Сассуоло» делит 18−19-е строчки (29 баллов).

Сассуоло
1:0
Первый тайм: 1:0
Интер
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