«Интер» проиграл в Серии А впервые с сентября 2023 года — оба поражения миланцам нанес «Сассуоло»
Миланский «Интер» на чужом поле проиграл «Сассуоло» в матче 35-го тура итальянской Серии А.
Сассуоло
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Миланский «Интер» на чужом поле проиграл «Сассуоло» в матче 35-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол был забит в середине первого тайма — отличился нападающий хозяев Арман Льоренте. В итоге 0:1 — нерадзурри уступили в чемпионате Италии впервые с сентября прошлого года, когда также проиграли «Сассуоло» (1:2).
После этого матча «Интер» остался на 1-м месте в таблице Серии А (89 очков), «Сассуоло» делит 18−19-е строчки (29 баллов).