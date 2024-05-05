«Шанхай» Слуцкого одержал разгромную победу и продлил беспроигрышную серию до 10 матчей
«Шанхай Шэньхуа» одержал победу в 10-м туре китайской Суперлиги.
«Шанхай Шэньхуа» одержал победу в 10-м туре китайской Суперлиги.
Команда под управлением российского тренера Леонида Слуцкого выиграла у «Чжэнцзян Профешионал» со счетом 4:0.
В составе победителей дубль оформил бразилец Андре Луис, выступавший ранее в чемпионате Португалии. Еще один гол забил Ибрахим Амаду, имеющий опыт игры за «Лилль» и «Севилью».
Для «Шанхая» эта победа стала 8-й в 10 матчах на старте сезона. Клуб лидирует в таблице китайской Суперлиги с 26 очками при разнице голов 25−4.