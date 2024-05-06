Русский тренер все ближе к чемпионству в Китае: Слуцкий переписывает рекорды своего клуба

Леонид Слуцкий продолжает покорять Суперлигу Китая. 5 мая «Шанхай Шэньхуа», которым руководит Слуцкий, разгромил в очередном матче «Чжэнцзян Профешионал» — 4:0. Позади 10 туров, а «Шанхай Шэньхуа» еще ни разу не проиграл в чемпионате: 8 побед, 2 ничьи, 26 очков и заслуженное первое место.

Слуцкий в Поднебесной бьет рекорды: «Шэньхуа» еще ни разу не начинал сезон с 10 и более матчей без поражений во всех турнирах. К данному моменту «серия Слуцкого» насчитывает 11 матчей: 10 туров Суперлиги плюс матч за Суперкубок — шанхайское дерби, в котором «Шэньхуа» минимально победил «Шанхай Порт» (1:0).

Приезд российского тренера без преувеличений произвел в Китае фурор. Сухие факты: до трансфера Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» в последний раз громил соперников с разницей в 4 мяча в 2019 году. А только что у «Шанхая» случились две победы со счетом 4:0 в ряд: над «Цанчжоу» и упомянутым «Чжэнцзян Профешионал».

В Китае действует жесткий лимит на легионеров: максимум пять иностранцев в заявке на сезон. Из-за этого Слуцкому приходится работать с ограниченным ресурсом: больших европейских звезд в команде нет, все иностранцы — это португальский крайний защитник Вилсон Манафа, французский опорник Ибраим Амаду, а также три игрока в атаке: бразилец Андре Луис, португалец Жоау Карлуш Тейшейра и ангольский швейцарец Сефас Малеле.

Главная звезда команды — Тейшейра, носивший прозвище «новый Деку» и когда-то засветившийся в «Ливерпуле» Брендана Роджерса и даже Юргена Клоппа. Сейчас именем Деку не удивишь — гениального полузащитника «Порту» и «Барселоны» мало кто помнит. Самому Тейшейре уже 31, он переехал в Китай год назад: прибыл свободным агентом из Лиги звезд Катара. На фоне китайской португальская техника Тейшейры — недюжинная, и Слуцкий в нем души не чает. 7 голевых очков (6+1) в 10 матчах — отличная статистика Жоау.

Второй звездный актив «Шэньхуа» — 30-летний нападающий Андре Луис, бразилец, всю карьеру проведший в Бразилии и в малозаметных клубах Португалии. Приехал в Китай одновременно со Слуцким и переизобрел здесь себя: в двух последних матчах (тех самых, где «Шанхай» дважды разгромил соперника со счетом 4:0) Луис оформил по дублю. Всего на его счету 13 (9+4) результативных очков и второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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Еще один футболист, которого перераскрыл Слуцкий, — 30-летний китаец Се Пэнфэй, он присоединился к «Шэньхуа» этой зимой из «Ухань Фри Таунс» за 1,16 миллиона евро. Это довольно дорого для немолодого местного игрока, но трансфер уже оправдывает себя. В первую очередь потому, что Слуцкий придумал Пэнфэю новую роль: в «Ухани» Се в последнее время исполнял строго правого вингера, в то время как Слуцкий за несколько месяцев вылепил из него уникальный гибрид.

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Пэнфэй ушел ближе к центру и стал разыгрывающим, а в некоторых матчах даже исполняет роль ложной девятки. С пятью голевыми передачами Се входит в топ ассистентов чемпионата. Против бывшей команды — «Ухань Фри Таунс» — Пэнфэй сыграл феерически: два ассиста плюс гол со штрафного. «Если тренеру понадобится, я сделаю все возможное, чтобы адаптироваться к любой позиции на поле», — Се готов сражаться за Слуцкого.

Сам Леонид Викторович не торопится подсчитывать шансы «Шанхая» на чемпионство — впереди еще больше половины турнира: «У нас нет времени праздновать что-либо, календарь очень плотный, мы сосредоточены на следующих матчах. Говорить о борьбе за титул, на мой взгляд, слишком рано. Мы гораздо больше думаем о том, как провести следующую тренировку эффективно».