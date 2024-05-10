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4.05
Арсенал Д
Динамо Брс
4.05
Нафтан
Гомель
4.05
Слуцк
Славия М
3.05
БАТЭ
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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
12:14 (мск), источник: БЕЛТА

Витебск и Могилев примут первые матчи 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси откроется в Витебске и Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска», которые после двух стартовых поражений не проиграли ни разу, примут на своем поле «Сморгонь» (начало игры в 19.00). В прошлом туре витебчане сыграли вничью в гостях у чемпиона страны минского «Динамо» (1:1), а сморгонская команда у себя дома разошлась миром с могилевским «Днепром» (0:0). Сегодня могилевчане сыграют на своей арене с футболистами «Минска» (начало игры в 21.00). Неделю назад минчане проиграли в домашнем поединке жодинским торпедовцам (1:2).

Завтра дзержинский «Арсенал» встретится в Борисове со «Слуцком», в Солигорске «Шахтер» сыграет с борисовским БАТЭ, а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с футболистами «Гомеля».

Заключительные встречи 8-го тура состоятся 12 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» — «Нафтан» (Новополоцк), «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно).

После 7 туров положение в лидирующей группе таково: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 16, «Динамо» (Брест) — 15, «Неман» — 15, «Динамо» (Минск) — 13.

Список лучших бомбардиров возглавляют Михаил Гордейчук («Динамо», Брест), Павел Чикида («Славия») и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 5 мячей.

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