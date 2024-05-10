Футболист «Реал Сосьедад» Захарян готов сыграть с «Барселоной»

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян находится в хорошей форме и готов принять участие в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Матч пройдет 13 мая в Барселоне и начнется в 22:00 мск.

«Захарян находится в хорошей форме и готов к игре», — сообщили в пресс-службе.