Футболист «Реал Сосьедад» Захарян готов сыграть с «Барселоной»
Матч чемпионата Испании запланирован на 13 мая.
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Матч чемпионата Испании запланирован на 13 мая.
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян находится в хорошей форме и готов принять участие в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».
Матч пройдет 13 мая в Барселоне и начнется в 22:00 мск.
«Захарян находится в хорошей форме и готов к игре», — сообщили в пресс-службе.
Захаряну 20 лет, в «Реал Сосьедад» он перешел летом 2023 года из московского «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.