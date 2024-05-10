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13:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Реал Сосьедад» Захарян готов сыграть с «Барселоной»

Матч чемпионата Испании запланирован на 13 мая.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян находится в хорошей форме и готов принять участие в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Матч пройдет 13 мая в Барселоне и начнется в 22:00 мск.

«Захарян находится в хорошей форме и готов к игре», — сообщили в пресс-службе.

Захаряну 20 лет, в «Реал Сосьедад» он перешел летом 2023 года из московского «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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