Российский футболист вошел в список лучших игроков чемпионата Франции | Источник: Газета.Ру

Головин оказался в числе лучших игроков чемпионата Франции по итогам сезона-2023/24. В режиме Ultimate Team российский футболист получил карточку с рейтингом 94.

В апреле Головин получил травму на одной из тренировок команды. Сообщалось, что российский полузащитник повредил лодыжку и получил растяжение связок, поэтому он должен пропустить остаток сезона. Соответственно, на поле футболист больше не выходил. В «Монако» заявили, что разочарованы тем, как сложилась ситуация с повреждением российского футболиста.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.