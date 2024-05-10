Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.05
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
10.05
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
10.05
Ницца
Гавр
Футбол. Зарубежный
10.05
Фрозиноне
Интер
Футбол. Зарубежный
10.05
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
10.05
Крылья Советов
Ахмат
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
10.05
Ницца
Гавр
10.05
Брест
Реймс
6.05
Лилль
Лион
4.05
Брест
Нант
4.05
Метц
Ренн
4.05
Монако
Клермон Фут
4.05
Гавр
Страсбур
3.05
Ланс
Лорьян
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10 мая, источник: Газета.Ру

Российский футболист вошел в список лучших игроков чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в команду сезона (TOTS) французской Лиги 1 в компьютерной игре EA Sports FC 24.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Российский футболист вошел в список лучших игроков чемпионата Франции | Источник: Газета.Ру

Головин оказался в числе лучших игроков чемпионата Франции по итогам сезона-2023/24. В режиме Ultimate Team российский футболист получил карточку с рейтингом 94.

В апреле Головин получил травму на одной из тренировок команды. Сообщалось, что российский полузащитник повредил лодыжку и получил растяжение связок, поэтому он должен пропустить остаток сезона. Соответственно, на поле футболист больше не выходил. В «Монако» заявили, что разочарованы тем, как сложилась ситуация с повреждением российского футболиста.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 25 матчей, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Читайте также от «Газета.ru»
Андрей Губин отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем
Тарасова выругалась в ответ на вопрос о пересмотре дела Валиевой
В Москве умерла жена депутата «Единой России», которая обвиняла мужа в избиении
Николаю Носкову назначили терапию из-за болей в конечностях
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь