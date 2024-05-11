«Интер» разгромил «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии

Встреча, которая прошла в пятницу во Фрозиноне, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Давиде Фраттези (19-я минута), Марко Арнаутович (60), Тейджон Бьюкенен (77), Лаутаро Мартинес (80) и Маркус Тюрам (84).