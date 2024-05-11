«Интер» разгромил «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» разгромили на выезде «Фрозиноне» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
Фрозиноне
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» разгромили на выезде «Фрозиноне» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
Встреча, которая прошла в пятницу во Фрозиноне, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Давиде Фраттези (19-я минута), Марко Арнаутович (60), Тейджон Бьюкенен (77), Лаутаро Мартинес (80) и Маркус Тюрам (84).
«Интер», который досрочно стал чемпионом Италии, набрал 92 очка. «Фрозиноне» (32 очка) занимает 16-е место.