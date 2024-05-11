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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» разгромил «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» разгромили на выезде «Фрозиноне» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Фрозиноне
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Интер"

Встреча, которая прошла в пятницу во Фрозиноне, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Давиде Фраттези (19-я минута), Марко Арнаутович (60), Тейджон Бьюкенен (77), Лаутаро Мартинес (80) и Маркус Тюрам (84).

«Интер», который досрочно стал чемпионом Италии, набрал 92 очка. «Фрозиноне» (32 очка) занимает 16-е место.

Фрозиноне
0:5
Первый тайм: 0:1
Интер
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