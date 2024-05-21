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21:28 (мск), источник: ТАСС

Итальянский футбольный тренер Раньери завершил карьеру

ТАСС, 21 мая. Итальянский футбольный тренер Клаудио Раньери принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Джанлука Ди Марцио.

Лестер
КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Последним клубом в карьере Раньери стал итальянский «Кальяри», который он возглавлял с 2023 года. В сезоне-2023/24 «Кальяри» под руководством Раньери занял 15-е место в чемпионате Италии.

Раньери 72 года, по ходу карьеры он тренировал итальянские «Наполи», «Фиорентину», «Парму», «Ювентус», «Рому», «Интер» и «Сампдорию», испанские «Валенсию» и «Атлетико», представляющие Францию «Монако» и «Нант», сборную Греции, а также английские «Челси», «Фулхэм», «Уотфорд» и «Лестер», вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Будучи тренером «Валенсии», он стал обладателем Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА, «Фиорентина» под руководством итальянца завоевала Кубок и Суперкубок Италии.

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