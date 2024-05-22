Компани станет главным тренером «Баварии», пишут СМИ

По информации источника, руководство «Баварии» уверено в том, что Компани в скором времени возглавит команду. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

В сезоне-2023/24 «Бёрнли» под руководством Компани занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел в Чемпионшип. Бельгийский специалист работает в «Бернли» с 2022 года.

Действующий тренер «Баварии» Томас Тухель 17 мая на пресс-конференции объявил об уходе с поста главного тренера «Баварии» по окончании сезона. Изначально контракт Тухеля с «Баварией» был рассчитан до 2025 года. В феврале руководство «Баварии» объявило о договоренности с тренером о разрыве сотрудничества с 30 июня 2024 года. Впоследствии в СМИ появились сообщения, что Тухель может остаться на своей текущей должности. Немец возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии по итогам сезона-2022/23. В текущем сезоне «Бавария» впервые с 2012 года не смогла стать чемпионом Бундеслиги.