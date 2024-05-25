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03:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Жирона» разгромила «Гранаду» в матче последнего тура чемпионата Испании

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты «Жироны» забили семь безответных мячей «Гранаде» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании, украинский форвард Артем Довбик оформил хет-трик и возглавил бомбардирскую гонку нынешнего сезона.

Жирона
ГранадаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая в Жироне в пятницу, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Довбик отличился на 44-й, 75-й и 90-й минутах, забив два гола с пенальти. Также у хозяев дубль оформил другой украинец Виктор Цыганков (33 и 54), по мячу забили Эрик Гарсия (30) и Кристиан Стуани (78).

На счету Довбика стало 24 мяча, и он обошел лидировавшего перед туром норвежца Александра Сёрлота из «Вильярреала» на один гол, однако «Желтая подводная лодка» еще не сыграла свой матч тура.

Также, как сообщает Opta, Довбик сравнялся по количеству голов за сезон среди украинцев в одной из топ-5 лиг Европы с рекордсменом по этому показателю Андреем Шевченко. Нынешний президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) трижды забивал по 24 мяча за сезон, будучи игроком итальянского «Милана».

«Жирона», которая провела свой лучший сезон в истории клуба, финишировала на третьем месте в таблице Ла Лиги, набрав 81 очко. «Гранада» (21) осталась на предпоследней строчке и покинула элитный дивизион.

Жирона
7:0
Первый тайм: 3:0
Гранада
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