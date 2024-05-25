«Жирона» разгромила «Гранаду» в матче последнего тура чемпионата Испании

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Встреча, прошедшая в Жироне в пятницу, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Довбик отличился на 44-й, 75-й и 90-й минутах, забив два гола с пенальти. Также у хозяев дубль оформил другой украинец Виктор Цыганков (33 и 54), по мячу забили Эрик Гарсия (30) и Кристиан Стуани (78).

На счету Довбика стало 24 мяча, и он обошел лидировавшего перед туром норвежца Александра Сёрлота из «Вильярреала» на один гол, однако «Желтая подводная лодка» еще не сыграла свой матч тура.

Также, как сообщает Opta, Довбик сравнялся по количеству голов за сезон среди украинцев в одной из топ-5 лиг Европы с рекордсменом по этому показателю Андреем Шевченко. Нынешний президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) трижды забивал по 24 мяча за сезон, будучи игроком итальянского «Милана».