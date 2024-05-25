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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года.

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Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года | Источник: Чемпионат.com

«Я не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать мне, что всё кончено. Или что мне придётся сидеть на скамейке запасных ещё два или три года. Я рад, что мне удалось избежать всего этого», — приводит слова Крооса Marca.

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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