Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года

«Я не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать мне, что всё кончено. Или что мне придётся сидеть на скамейке запасных ещё два или три года. Я рад, что мне удалось избежать всего этого», — приводит слова Крооса Marca.