Фанаты «Реала» устроили красочный перфоманс в честь ухода Тони Крооса: видео
В эти минуты проходит матч 38-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» принимает на своем поле «Бетис».
В эти минуты проходит матч 38-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» принимает на своем поле «Бетис».
Перед началом игры фанаты устроили красочный перфоманс в честь ухода из клуба полузащитника Тони Крооса, объявившего о завершении карьеры после Евро-2024.
Болельщики вывесили огромный баннер с изображением немца, написав на нем: «Спасибо, легенда».