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25 мая, источник: Sport24

Фанаты «Реала» устроили красочный перфоманс в честь ухода Тони Крооса: видео

В эти минуты проходит матч 38-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» принимает на своем поле «Бетис».

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом игры фанаты устроили красочный перфоманс в честь ухода из клуба полузащитника Тони Крооса, объявившего о завершении карьеры после Евро-2024.

Болельщики вывесили огромный баннер с изображением немца, написав на нем: «Спасибо, легенда».

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