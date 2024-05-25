«Байер» во второй раз в истории выиграл Кубок Германии по футболу

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. «Байер» со счетом 1:0 обыграл «Кайзерслаутерн» в финальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине на Олимпийском стадионе.

В составе победителей гол забил Гранит Джака (16-я минута). На 44-й минуте защитник «Байера» Одион Коссуну получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Байер» во второй раз в истории стал обладателем Кубка Германии, впервые команда из Леверкузена выиграла турнир в 1993 году. После этого она трижды уступала в финалах (2002, 2009, 2020).

В сезоне-2023/24 «Байер» потерпел одно поражение во всех турнирах. С начала сезона серия команды без поражений достигла 51 матча и прервалась в финале Лиги Европы, где «Байер» со счетом 0:3 уступил итальянской «Аталанте». Ранее команда из Леверкузена впервые стала чемпионом Германии.

«Кайзерслаутерн» выигрывал Кубок Германии в 1990 и 1996 годах. Клуб выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, в сезоне-2023/24 команда заняла 13-е место из 18.