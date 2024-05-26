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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, победил «Сычуань Цзюню» в 14-м туре Суперлиги.

Источник: Соцсети

Встреча в Шэньчжэне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий Сефас Малеле.

Таким образом, беспроигрышная серии команды Слуцкого насчитывает уже 15 матчей. «Шанхай Шэньхуа» в 14 встречах чемпионата одержал 11 побед, еще три противостояния завершились ничьей. Кроме того, коллектив завоевал Суперкубок страны.

После 14 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Шанхай Порт», располагающийся на второй строчке, отстает от лидера на шесть очков, но имеет два матча в запасе.

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