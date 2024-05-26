Россиянин Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании по футболу

Россиянин нигерийского происхождения отыграл 31 матч и забил 15 голов. Его клуб занял девятое место в турнирной таблице. 27-летний игрок в России представлял пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

Победителем чемпионата Дании сезона-2023/24 стал «Мидтьюлланн». В воскресенье команда сыграла вничью с «Силькеборгом» (3:3) в матче 32-го тура, а идущий вторым «Брондбю» уступил дома «Орхусу» (2:3). «Мидтьюлланн» набрал 63 очка и в четвертый раз в истории стал чемпионом, квалифицировавшись во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. «Брондбю» (62) сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.