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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании по футболу

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский форвард «Вайле» Герман Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании по футболу, который завершился в воскресенье.

Россиянин Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании по футболу | Источник: Спорт РИА Новости

Россиянин нигерийского происхождения отыграл 31 матч и забил 15 голов. Его клуб занял девятое место в турнирной таблице. 27-летний игрок в России представлял пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

Победителем чемпионата Дании сезона-2023/24 стал «Мидтьюлланн». В воскресенье команда сыграла вничью с «Силькеборгом» (3:3) в матче 32-го тура, а идущий вторым «Брондбю» уступил дома «Орхусу» (2:3). «Мидтьюлланн» набрал 63 очка и в четвертый раз в истории стал чемпионом, квалифицировавшись во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. «Брондбю» (62) сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Ставший третьим «Копенгаген» (59) сыграет стыковой матч с «Раннерсом» (41), победителем нижней части таблицы. Победитель матча также попадет во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

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