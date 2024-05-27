Украинец Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге

Лучшим бомбардиром сезона стал украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, забивший 24 мяча (7 из них с пенальти). Вторым в бомбардирской гонке финишировал форвард «Вильярреала» Александер Серлот с 23 мячами (все с игры). Третью строчку разделили между собой Джуд Беллингем и Роберт Левандовски — по 19 мячей.