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03:45 (мск), источник: Sport24

Украинец Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге

26 мая завершился сезон-2023/24 в Ла Лиге — были сыграны оставшиеся матчи заключительного, 38-го, тура.

ЖиронаЧемпионат Испании: таблица и календарь

Лучшим бомбардиром сезона стал украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, забивший 24 мяча (7 из них с пенальти). Вторым в бомбардирской гонке финишировал форвард «Вильярреала» Александер Серлот с 23 мячами (все с игры). Третью строчку разделили между собой Джуд Беллингем и Роберт Левандовски — по 19 мячей.

Лучшим ассистентом сезона стал Алекс Баэна из «Вильярреала» — 14 голевых передач. Вторым стал Нико Уильямс из «Атлетика» (13).

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