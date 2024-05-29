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23:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Миранчук может перейти в «Болонью»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Итальянская «Аталанта» может отдать российского футболиста Алексея Миранчука «Болонье» в качестве части сделки по трансферу Риккардо Орсолини, сообщает Tuttomercatoweb.

Болонья
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Рыночная стоимость 27-летнего Орсолини оценивается в 20−25 миллионов евро, однако «Аталанта» может покрыть часть суммы за счет Миранчука (9 млн). В клубе рассчитывают, что сделке поможет тот факт, что нынешний технический директор «Болоньи» Джованни Сартори прежде работал в «Аталанте». Именно он привел россиянина в Бергамо в 2020 году.

Отмечается, Орсолини прежде выражал желание остаться в «Болонье», однако многое будет зависеть от того, кто станет новым главным тренером команды, поскольку Тиагу Мотта, выведший «россоблу» в Лигу чемпионов, покинет клуб в июне.

В минувшем сезоне Миранчук провел официальных 26 матчей за «Аталанту» и забил 3 мяча. В составе клуба из Бергамо россиянин выиграл Лигу Европы и дошел до финала Кубка Италии.

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