СМИ: Миранчук может перейти в «Болонью»
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Итальянская «Аталанта» может отдать российского футболиста Алексея Миранчука «Болонье» в качестве части сделки по трансферу Риккардо Орсолини, сообщает Tuttomercatoweb.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Итальянская «Аталанта» может отдать российского футболиста Алексея Миранчука «Болонье» в качестве части сделки по трансферу Риккардо Орсолини, сообщает Tuttomercatoweb.
Рыночная стоимость 27-летнего Орсолини оценивается в 20−25 миллионов евро, однако «Аталанта» может покрыть часть суммы за счет Миранчука (9 млн). В клубе рассчитывают, что сделке поможет тот факт, что нынешний технический директор «Болоньи» Джованни Сартори прежде работал в «Аталанте». Именно он привел россиянина в Бергамо в 2020 году.
Отмечается, Орсолини прежде выражал желание остаться в «Болонье», однако многое будет зависеть от того, кто станет новым главным тренером команды, поскольку Тиагу Мотта, выведший «россоблу» в Лигу чемпионов, покинет клуб в июне.
В минувшем сезоне Миранчук провел официальных 26 матчей за «Аталанту» и забил 3 мяча. В составе клуба из Бергамо россиянин выиграл Лигу Европы и дошел до финала Кубка Италии.