СМИ: Миранчук может перейти в «Болонью»

Рыночная стоимость 27-летнего Орсолини оценивается в 20−25 миллионов евро, однако «Аталанта» может покрыть часть суммы за счет Миранчука (9 млн). В клубе рассчитывают, что сделке поможет тот факт, что нынешний технический директор «Болоньи» Джованни Сартори прежде работал в «Аталанте». Именно он привел россиянина в Бергамо в 2020 году.